Heppenheim – Sportsgeist und Berufsorientierung – Strahlemann Benefiz-Fußballcup 2025 begeistert mit Spielfreude, Fairplay und großer Resonanz

Heppenheim/Kreis bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, den 14. Juni 2025, wurde das Starkenburg-Stadion in Heppenheim bei strahlendem Sonnenschein zur Bühne für gelebten Teamgeist und Berufsorientierung: Der 10. Strahlemann® Benefiz-Fußballcup fand zum zweiten Mal im Stadion statt – und bot rund 200 Schülerinnen, Schülern sowie Mitarbeitenden aus Unternehmen ein sportliches Erlebnis der besonderen Art. Zehn Tandemteams – je bestehend aus einer Schul- und einer Unternehmensmannschaft – traten in einem fairen und mitreißenden Turnier gegeneinander an. Ziel der Veranstaltung: Jugendliche und Ausbildungsbetriebe in Kontakt bringen und Berufsorientierung auf Augenhöhe fördern. Eröffnet wurde das Turnier durch den Bundestagsabgeordneten Dr. Michael Meister, der seit vielen Jahren die Schirmherrschaft für das Turnier übernimmt. Auch Kreisabgeordneter Heinz Klee überbrachte die Grußworte des Landrats Christian Engelhardt. Danach wurde angepfiffen – gespielt wurde im Gruppen- und K.o.-Modus. Insgesamt fanden mehr als 50 Spiele auf dem zweigeteilten Kunstrasen statt.

Ein verdienter Sieg für das Team „Starke Schule“

Den Strahlemann-Cup 2025 holte sich das Team „Starke Schule“, bestehend aus der Eugen-Bachmann-Schule Wald-Michelbach und der Sparkasse Starkenburg. Im spannenden Finale gegen die „Bensemer Kickers“ (Geschwister-Scholl-Schule Bensheim & GGEW AG) setzte sich die Unternehmensmannschaft 2:0 durch, die Schülermannschaften spielten 1:1. Das Gesamtergebnis lautet also: 3:1. Es herrschte große Freude bei den Siegerteams. „Wir hätten am Anfang nie gedacht, dass wir das Turnier gewinnen, weil wir ohne Auswechselspieler spielen mussten. Aber jetzt haben wir uns den Pott geholt – und sind super happy!“, sagte ein Schüler der EBS.

Begeisterung bei allen Beteiligten

Das Feedback der Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und seitens der Unternehmen war durchweg positiv. Besonders rührend war die Nachricht einer Schülerin am Abend des Turniers, die sich nochmal bedankte, die gute Organisation und den „Spirit“ des Turniers lobte, „auf das alle Mannschaften Bock hatten“.

Ein besonderer Dank für ein besonderes Turnier

Alexander Hübner, Projektverantwortlicher bei der Strahlemann-Stiftung, zog ein begeistertes Fazit:

„Es war ein rundum gelungener Turniertag – voller Freude, Einsatz und Begegnung. Mein großer Dank gilt allen, die diesen Tag möglich gemacht haben: unserem Partnerverein F.C. Starkenburgia 1900 e.V. Heppenheim, insbesondere Klaus Martin und Werner Schmitt aus dem Vorstand, den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, der Turnierleitung sowie unserem unermüdlichen Schiedsrichterteam. Danke auch an das DRK Birkenau, das uns medizinisch betreut hat, an Apollo Optik für die kostenlosen Seh- und Hörtests, und an die PwC-Stiftung für die tolle Präsenz unseres gemeinsamen Projekts „Wirtschafts.Forscher! Regio Rhein-Main“. Und natürlich ein herzliches Dankeschön an unser Team der Strahlemann-Stiftung. Ich denke, wir haben heute gezeigt, wie Berufsorientierung begeistern kann – und wie man gemeinsam mehr erreichen kann, sodass alle, insbesondere die Kinder, profitieren.“ Die Strahlemann-Stiftung bedankt sich bei allen Unterstützenden, Teilnehmenden und Gästen – und freut sich schon jetzt auf die nächste Runde des Turniers 2027.

Teilnehmende Tandemteams 2025:

• Team Starke Schule: Eugen-Bachmann-Schule Wald-Michelbach & Sparkasse Starkenburg

• SV Hepprum FES: Friedrich-Ebert-Schule Pfungstadt & Magistrat der Kreisstadt Heppenheim

• Bensemer Kickers: Geschwister-Scholl-Schule Bensheim & GGEW AG

• BApolloS – Wir haben den Durchblick: Bernhard-Adelung-Schule Darmstadt & Apollo Optik

• Team Steinbeißer: Heinrich-Böll-Schule Fürth & RÖHRIG Granit GmbH

• Die Pillenkicker: Mittelpunktschule Gadernheim & MSK Pharmalogistic

• Team Volksbank WM Eberstadt: Gutenbergschule Darmstadt & Volksbank Darmstadt Mainz eG

• Team LiebFairKickers: Liebfrauenschule Bensheim & PwC-Stiftung

• Wiest Group mit GAZ im Tank: Georg-Zinn-Schule Reichelsheim & Autohaus J. Wiest & Söhne GmbH

• Team Saarvengers: Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim, Theeltalschule Lebach & Globus Losheim



Weitere Infos unter: www.strahlemann-stiftung.de

Strahlemann-Stiftung

Alexander Hübner

Mozartstraße 11

64646 Heppenheim

Telefon: 06252 – 670 960-30

info@strahlemann-stiftung.de

alexander.huebner@strahlemann-stiftung.de