Heidelberg – Musik- und Singschule: Beim Tag der offenen Türen Instrumente und Angebote kennenlernen – Schülerkonzerte, Mitmachangebote und Vorführungen am Samstag, 28. Juni, 14 Uhr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Musik- und Singschule Heidelberg, Kirchstraße 2, öffnet am Samstag, 28. Juni 2025, ab 14 Uhr ihre Pforten für interessierte Besucherinnen und Besucher. Beim Tag der offenen Türen werden alle unterrichteten Instrumente vorgestellt und können natürlich auch ausprobiert werden. Zusammen mit den Pädagogen des Elementarbereichs darf um 15.30 Uhr in der „Theater-Musik-Kiste“ getanzt und Musik gemacht werden. Die Vielfalt des musikalischen Beratungsangebots mit über 30 Instrumenten, Workshops und Aufführungen an einem Nachmittag sind in Heidelberg einmalig.

Neben den Beratungs- und Mitmachangeboten gibt es auch zwei Kurzkonzerte: Die Chorkids unter der Leitung von Stefanie Lessow, Karin Noe und Toktam Moslehi eröffnen den Beratungsnachmittag um 14 Uhr im Johannes-Brahms-Saal. Im Anschluss können alle Instrumenten-Unterrichtsräume und Workshops in der Kirchstraße 2 besucht werden, bevor um 16.30 Uhr zum Abschluss des Tages der Jugendchor und die Bigband der Musik- und Singschule Heidelberg unter der Leitung von Esther Witt im Johannes-Brahms-Saal auftreten.

Quelle: Stadt Heidelberg