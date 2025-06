Heidelberg – FreiwilligenPicknick: Einladung an freiwillig Engagierte am Samstag, 5. Juli – Stadt und FreiwilligenAgentur bieten Austausch in entspannter Atmosphäre – Anmeldung bis 1. Juli

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Freiwilliges Engagement ist das Rückgrat einer sozialen und vielfältigen Stadtgesellschaft. Der Stadt Heidelberg ist es daher ein besonderes Anliegen, dieses Engagement zu fördern und denjenigen Menschen, die ihre Freizeit für das Gemeinwohl und ihre Mitmenschen investieren, große Wertschätzung entgegenzubringen. Daher laden die städtische Koordinierungsstelle für Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander im Referat des Oberbürgermeisters und die FreiwilligenAgentur Heidelberg am Samstag, 5. Juli 2025, von 13 bis 15 Uhr zum FreiwilligenPicknick in die Schwanenteichanlage im Stadtteil Bergheim ein: Zu dem Austausch in entspannter Atmosphäre sind alle herzlich eingeladen, die sich in Heidelberg freiwillig engagieren oder sich für ein Ehrenamt interessieren.

Die Veranstaltung findet in der Schwanenteichanlage auf der Wiese zwischen der Stadtbücherei und dem Spielplatz statt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das FreiwilligenPicknick ins Forum am Park, Poststraße 11, verlegt.

Die Teilnehmenden werden gebeten, Picknickutensilien und Verpflegung selbst mitzubringen. Ein mobiler Kaffeestand wird frischen Tee und Kaffee anbieten. Zudem wartet auf die Teilnehmenden die eine oder andere kleine Überraschung für ihren Picknickkorb.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte bis spätestens 1. Juli 2025 auf der Internetseite der FreiwilligenAgentur unter freiwilligenagentur-heidelberg.de > Aktuelles & Veranstaltungen an.

Das FreiwilligenPicknick ist ein Kooperationsprojekt der Koordinierungsstelle Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander der Stadt Heidelberg gemeinsam mit der FreiwilligenAgentur Heidelberg.

Quelle: Stadt Heidelberg