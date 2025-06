Viernheim – Magistrat empfiehlt Anpassung der Musikschulgebühren

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die städtischen Gremien befassen sich regelmäßig nicht nur mit den Ausgaben der städtischen Musikschule, sondern auch mit deren Einnahmen. Im Jahr 2023 betrug der Zuschussbedarf rund 388.000 Euro. In den Folgejahren stiegen die Ausgaben insbesondere durch höhere Personalkosten, die unter anderem auf tarifliche Lohnerhöhungen zurückzuführen sind. Weitere Steigerungen sind aufgrund arbeitsrechtlicher Umstellungen zu erwarten. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, empfiehlt der Magistrat den städtischen Gremien eine moderate Erhöhung der Gebühren zum Start des neuen Musikschulsemesters ab 1. Oktober dieses Jahres. Zuletzt wurden die Gebühren zum 1. Oktober 2023 angepasst.

Konkret soll beispielsweise die monatliche Gebühr für den Einzelunterricht (30 Minuten) um 10 Euro auf 75 Euro steigen. Im Gruppenunterricht mit zwei Teilnehmenden (45 Minuten) ist eine Erhöhung um 6 Euro auf künftig 65 Euro vorgesehen. Die Beiträge für die musikalische Früherziehung sowie das Angebot „Kängurumusik“ sollen von derzeit 26,50 Euro auf 30 Euro pro Monat angepasst werden. Die Stadtverwaltung rechnet dadurch mit jährlichen Mehreinnahmen von rund 50.000 Euro, die helfen sollen, den gestiegenen Finanzbedarf abzufedern. Im regionalen Vergleich bewegen sich die Gebühren der Musikschule Viernheim weiterhin im mittleren Bereich.

Sozialverträgliche Gestaltung bleibt erhalten

Beibehalten werden sollen zum einen die Ermäßigungen, wenn mehrere Familienmitglieder die Musikschule besuchen, als auch die Sozialstipendien für Haushalte mit einem geringen Einkommen. „Und im Rahmen der Kampagne gegen Kindearmut haben wir für zusätzliche Möglichkeiten gesorgt, damit die Tür der Musikschule weiterhin für breite Bevölkerungskreise offensteht“, betont Bürgermeister Matthias Baaß.

Die neue Gebührenordnung wird in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 25. Juni und der Stadtverordnetenversammlung am 27. Juni beraten.

Eine Übersicht der einzelnen Angebote ist auf der Homepage der Musikschule unter www.musikschule-viernheim.de zu finden.

Quelle: Stadt Viernheim