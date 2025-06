Viernheim – Ein Sommer zum Abheben: Ac1onreiches Ferien- und Sommerprogramm im JUMP House Viernheim

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Sommerpass: Fünf Mal springen zum günstigen Fixpreis ab 1.6.25

+++ Action mit Gleichaltrigen: Feriencamps im JUMP House Viernheim +++

Spaß und tolle Gewinne mit Disney•Pixars „Elio“

Sommer-Geburtstage voller Überraschungen

Alle Angebote gelten in allen Standorten der Activeon Gruppe deutschlandweit (JUMP House, Superfly, Sprungbude, Abenteuerland, Adventure Park)

Sprungspaß für die ganze Familie – und das den ganzen Sommer lang: Der JUMP House

Trampolinpark in Viernheim startet mit einem abwechslungsreichen Sommerprogramm in

die Ferienzeit. Statt überfüllter Freibäder und Spielplätze oder langer Wartezeiten am Flughafen wartet hier ein Sommer zum Abheben: Mit dem neuen Sommerpass gibt es fünf Besuche zum günstigen Festpreis, es warten spannende und aktive Feriencamps für Kinder von 8 bis 14 Jahren mit professioneller Betreuung sowie spannende Überraschungen bei Geburtstagsfeiern im Sommer in Kooperation mit Disney•Pixars neuestem Kinohit „Elio“. Sommergäste haben zudem vom 16.6. bis 13.7. die Chance auf intergalaktische „Elio“ Gewinne – als Hauptgewinn winkt dabei eine exklusive

Kinovorführung für bis zu 100 Freunde. Das Beste: Alle Aktionen gelten standortübergreifend – in allen

JUMP House und Superfly Standorten und in den Schwesternparks Sprungbude, Abenteuerland

Bispingen und Adventure Park Bremen. Auch dasJUMP House Viernheim freutsich auf einen aktiven,

bewegten und unvergesslichen Sommer für Groß und Klein.



Die JUMP House Angebote für Sommer und Ferien 2025 im Detail:

Sommerpass: Ein Mal zahlen – fünf Mal springen, bis 30. September 2025 verfügbar

Für alle leidenschaftlichen JUMP Fans ist der Sommerpass das perfekte Angebot für einen

actionreichen Sommer voller Flugvergnügen: Dieser kann ab 1.6. zum günstigen Einmalpreis von 49,99

€ erworben und dann über den gesamten Sommer nach Belieben für fünf Mal eine Stunde Sprungspaß

eingelöst werden. Das heißt: Eine Stunde Action für unter 10 Euro! Wer besonders schnell ist, kann

sich sogar vom 1. bis 15.6. den Frühbucher-Preis von nur 44,99 € sichern. Der Sommerpass ist

personalisiert und standortgebunden.

Eckdaten:

• 5 x 60 min. Sprungzeit im gewählten Standort

• Verkauf und Einlösung von 1.6. bis 30.9.25

• Preis: 49,99 € pro Pass

• Personalisiert und nicht übertragbar

• Sommerpass und Tickets sind online buchbar: h_ps://www.jumphouse.de/sommerpass/

Feriencamps – Drei Tage Spaß und Action mit Gleichaltrigen

Das vielleicht coolste Feriencamp der Stadt: Drei Tage voller Spaß, Spiel und Action im Trampolinpark!

Kinder von 8 bis 14 Jahren können sich in den Sommerferien jede Menge Trampolinfun und Abenteuer

mit Gleichgesinnten freuen. Unter professioneller Anleitung und Betreuung lernen sie erste Tricks,

nehmen an spaßigen Wettkämpfen teil, können sich austoben und den ganzen Tag spielen. Essen,

Getränke und stärkende Pausen sind natürlich inklusive. Die perfekte Lösung auch für berufstätige

Eltern in den Ferien.

Eckdaten JUMP CAMP:

• Termine JUMP House Viernheim

o Pfingsderien:

o 10.06.-12.06.25, täglich 8:30-14:30 Uhr

o 16.06.-18.06.25, täglich 8:30-14:30 Uhr

o Sommerferien:

o 07.07.-09.07.25, täglich 8:30-14:30 Uhr

o 21.07.-23.07.25, täglich 8:30-14:30 Uhr

o 04.08-06.08.25, täglich 8:30-14:30 Uhr

o 18.08-20.08.25, täglich 8:30-14:30 Uhr

o 01.09-.03.09.25, täglich 8:30-14:30 Uhr

• Für Kinder von 8 bis 14 Jahren

• Inklusivleistungen:

o 3 Tage Spaß im JUMP House Viernheim

o Angeleitete Spiele, Challenges, Erlernen von Tricks

o Professionelle Betreuung in kleinen Gruppen

o Verpflegung: gemeinsame Frühstück, Getränke, täglich warmes Mi_agessen und

gesunde Snacks in den Pausen

o Inkl. Sprungsocken und Geschenk

• Preis: 199 € / Kind

• Buchung: h_ps://www.jumphouse.de/jumpcamp/



Geburtstag feiern und intergalaktische Gewinne mit Disney•Pixars Kinohit „Elio“

Alle Sommer-Geburtstagskinder können sich dieses Jahr auf eine ganz besondere

Kindergeburtstagsparty freuen. Die Partypakete im JUMP House Viernheim bieten alles, was das Herz

begehrt für einen perfekten, actionreichen Geburtstag: Leckeres Essen, einen eigenen Partytisch, jede

Menge wählbare Extras und natürlich vor allem grenzenlosen Trampolinspaß mit Freunden! Vom 16.6.

bis 1.9. erhalten alle Geburtstagskinder außerdem kleine Überraschungen* zum neuesten Kinohit von

Disney und Pixar, „Elio“ (Kinostart: 19.6.25) … Ein unvergesslicher Geburtstag und dabei garantiert

wetter- und planungssicher.

Zusätzlich haben alle Sommergäste vom 16.6. bis 13.7.2025 die Chance auf intergalaktische Gewinne

von „Elio“: An allen Standorten werden in Kooperation mit Disney und Pixar im Aktionszeitraum tolle

Fanpakete mit Kinotickets verlost und als Hauptgewinn winkt sogar eine exklusive Kinovorführung für

das Gewinnerkind und bis zu 100 Freunde.

Über „Elio“: In diesem bildgewaltigen, lustigen Abenteuer (Kinostart: 19.6.25) der Pixar Animation

Studios wird der von Außerirdischen besessene Elio versehentlich in das Kommuniversum transportiert

– ein interplanetarisches Paradies, das intelligentes Leben aus allen möglichen Galaxien beherbergt.

Als man ihn fälschlicherweise für den Anführer der Erde hält, muss er sich ungewöhnliche Verbündete

suchen, eine Krise intergalaktischen Ausmaßes bewältigen und gleichzeitig sicherstellen, dass er nicht

die Gelegenheit verpasst, seinen ultimativen Traum zu leben …

* “Elio“ Geburtstagsüberraschungen nur so lange der Vorrat reicht.

Quelle: JUMP House Viernheim