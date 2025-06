Sinsheim – Manta, GTI, Kadett und Co. „Faszination Tuning – VW vs. Opel: Das Treffen“ im Technik Museum Sinsheim

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 29. Juni 2025, verwandelt sich das Freigelände des Technik

Museum Sinsheim von 9 bis 18 Uhr in eine Bühne für automobile Individualität und

Markenleidenschaft. Unter dem Titel „Faszination Tuning – VW vs. Opel: Das Treffen“

treffen zwei Ikonen der deutschen Automobilgeschichte aufeinander – begleitet von über

150 einzigartig getunten Fahrzeugen, fundiertem Expertenwissen und einer aktiven

Community aus Enthusiasten und Museumfans. Der Zugang zum Gelände und zur

Veranstaltung ist frei. Informationen zum Event und Anmeldung unter: www.technik-

museum.de/tuning-treffen.

Am 29. Juni lädt das Technik Museum Sinsheim zum großen Tuning-Treffen ein: „Faszination

Tuning – VW vs. Opel: Das Treffen“ findet im Rahmen der gleichnamigen Sonderausstellung

statt. Die Ausstellung widmet sich ganz der Tuningkultur rund um Volkswagen und Opel und

beleuchtet deren Geschichte, Vielfalt und Szene-Charakter. Unterhalb der Concorde und des

U-Bootes U17 versammeln sich am Sonntag über 150 kreative Umbauten, historische

Fahrzeuge und aktuelle Showcars – darunter Klassiker wie der Opel Kadett oder der VW Golf.

Ergänzt wird das Event durch moderierte Fahrzeugvorstellungen, Fachgespräche mit Tuning-

Experten und zahlreiche Austauschmöglichkeiten innerhalb der Szene. Ein Höhepunkt der



Veranstaltung ist die Präsentation des Opel Astra OPC X-treme – ein Einzelstück aus dem

Bestand von Opel Classic. Leif Rohwedder, Leiter von Opel Classic, stellt das Fahrzeug

persönlich vor und steht für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Besonders bemerkenswert ist der persönliche Bezug vieler Fahrzeuge: Hinter jedem

präsentierten Fahrzeug steht eine individuelle Geschichte, die von den Halterinnen und Haltern

am Veranstaltungstag gerne erzählt wird – von der ersten Idee über technische

Herausforderungen bis zur finalen Umsetzung. Genau wie die Sonderausstellung selbst ist

auch das Treffen als Veranstaltung von Fans für Fans konzipiert. Die Schau in Halle 3 konnte

durch das Engagement zahlreicher Privatpersonen realisiert werden, die ihre Fahrzeuge dem

Museum als Leihgaben zur Verfügung stellten. Dieses Zusammenspiel von Museum und

Community spiegelt den Leitgedanken der Technik Museen Sinsheim Speyer wider: Technik

soll nicht nur bewahrt, sondern lebendig vermittelt und erlebbar gemacht werden. Mit dem

Tuning-Treffen wird dieser Anspruch auf das Außengelände getragen – in einer offenen,

authentischen Atmosphäre für alle Generationen sowie Tuning- und Technikenthusiasten.

Showcars. Quelle: TMSNHSP

Umsetzung. Quelle: TMSNHSP