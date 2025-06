Neustadt/Weinstraße – Am 18.06.2025 zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Neusatzstraße ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße