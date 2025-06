Mannheim – SV Waldhof Mannheim verlängert Vertrag mit Torhüter Lucien Hawryluk

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Der SV Waldhof Mannheim 07 hat den auslaufenden Vertrag mit Torhüter Lucien Hawryluk verlängert. Seit vier Jahren steht der 24-jährige gebürtige Dortmunder bei den Blau-Schwarzen unter Vertrag und wird auch künftig für den Club aus der Quadratestadt auflaufen. In dieser Zeit absolvierte Hawryluk insgesamt 24 Partien und blieb dabei fünfmal ohne Gegentreffer.

„Lucien ist ein Torhüter mit sehr guten Anlagen, der uns seit unserer Ankunft im Trainingsbetrieb überzeugt hat. Zu Beginn der vergangenen Saison hatte er es nicht leicht, doch er hat nie aufgegeben und sich hier beim Waldhof durchgebissen. Wenn er in der 3. Liga zum Einsatz kam, war er ein starker Rückhalt für die Mannschaft – das hat uns die Entscheidung zur Vertragsverlängerung leicht gemacht“, erklärte Sportchef Gerhard Zuber bei der Vertragsunterzeichnung.

Lucien Hawryluk selbst zeigte sich erfreut über das Vertrauen des Vereins: „In meinen vier Jahren hier in Mannheim habe ich den Verein und sein Umfeld sehr zu schätzen gelernt. Die vergangene Saison verlief aus verschiedenen Gründen nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Umso mehr freue ich mich darüber, dass mir die Verantwortlichen weiterhin ihr Vertrauen schenken. Dieses Vertrauen möchte ich mit Leistung bei jeder sich bietenden Gelegenheit zurückzahlen.“

“Lucien bringt insgesamt ein sehr komplettes Torwartspiel mit auf den Platz. Wir hatten in den letzten Trainingswochen das Gefühl, dass Lucien uns als Mannschaft helfen kann, weshalb wir uns für diese Vertragsverlängerung, unabhängig von der schwierigen vergangenen Saison entschieden haben. Weiterhin ist er immer noch ein junger Torhüter, der nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Wir sind auf seine nächsten Schritte in seinem Torhüterspiel gespannt”, so Mathias Schober, Sportdirektor des SV Waldhof Mannheim.