Mannheim – Sperrung von Steig A am Hauptbahnhof

/ Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Sanierungsarbeiten muss Steig A an der Haltestelle MA Hauptbahnhof im Zeitraum von Montag, 23. Juni, bis einschließlich Samstag, 28. Juni 2025, gesperrt werden. Aus Kapazitätsgründen muss die Haltestelle für die Linien 3 und 6 in einer Fahrtrichtung entfallen.

Linie 3

Umleitung in Fahrtrichtung Sandhofen zwischen MA Hauptbahnhof Süd und Paradeplatz (abweichend Steig A)

Entfall der Haltestellen MA Hauptbahnhof, Kunsthalle, Wasserturm und Strohmarkt

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Universität und Schloss

Linie 6

Umleitung in Fahrtrichtung Neuostheim bzw. SAP Arena S-Bf zwischen Paradeplatz (abweichend Steig D) und Tattersall

Entfall der Haltestellen Schloss, Universität und MA Hauptbahnhof

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Strohmarkt, Wasserturm und Kunsthalle

Linie 60

Halt in Fahrtrichtung Fernmeldeturm abweichend an Ersatzhaltestelle in der Tunnelstraße

Linien 1, 5/5A und 63

Halt in Fahrtrichtung Tattersall bzw. Kunsthalle abweichend an Steig B

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH