Mannheim – Renouf wird ein Adler

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Adler Mannheim haben ihre Defensive um Dan Renouf ergänzt. Der 31-jährige Kanadier, der bislang ausschließlich in Nordamerika auf dem Eis stand, unterschreibt bei den Adlern einen Einjahresvertrag.

„Dan bringt Führungsqualitäten, Beständigkeit und Entschlossenheit mit. Seine ehemaligen

Geschäftsführer, Trainer und Mannschaftskameraden haben sein Engagement für das Spiel und die

jeweiligen Clubs in den höchsten Tönen gelobt. Wir sind stolz darauf, Dan in der kommenden Saison

bei uns zu haben“, äußert sich Cheftrainer und Manager Dallas Eakins zum Neuzugang.

Renouf absolvierte in der Saison 2015/16 seine ersten Profi-Einsätze in der AHL für die Grand Rapids

Griffins. Der 1,85 Meter große und 90 Kilogramm schwere Linksschütze lief in der Folge insgesamt über

550-mal in der AHL auf, sammelte dabei 140 Scorerpunkte. 2016/17 absolvierte Renouf sein erstes NHL-

Spiel für Detroit – ohne gedraftet worden zu sein. Danach lief Renouf weitere 23-mal für die Red Wings,

Colorado und Boston in der besten Liga der Welt auf.

„Meine Frau und ich freuen uns sehr auf Mannheim. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Die Adler

gehören zu den traditionsreichsten und erfolgreichsten Clubs in Deutschland, auch die Fankultur soll

eine besondere sein“, so Renouf selbst zu seinem Wechsel nach Mannheim.

