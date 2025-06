Mannheim – Hund im Auto gelassen – Polizeieinsatz

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Mittwochnachmittag, dem 18. Juni 2025, wurde der Polizei gegen 15:45 Uhr gemeldet, dass auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Mannheim-Käfertal ein Hund in einem verschlossenen Fahrzeug zurückgelassen wurde. Das Tier zeigte bereits Anzeichen von Überhitzung, darunter starkes Hecheln. Die Beamten trafen wenige Minuten später am Einsatzort ein. Die Fahrerin, eine 47-jährige Frau aus Mannheim, konnte zeitnah an ihrem Fahrzeug angetroffen werden. Sie gab an, den Hund lediglich für etwa zehn Minuten im Auto zurückgelassen zu haben, während sie ihre Einkäufe erledigte. Die Beamten erklärten der Frau eindringlich die Gefahren, die für Tiere bei sommerlichen Temperaturen in stehenden Fahrzeugen entstehen können – selbst bei kurzen Abwesenheiten und scheinbar mildem Wetter. Die Frau zeigte sich einsichtig, kooperativ und verständnisvoll hinsichtlich der Situation. Nachdem auch das Wohl des Hundes überprüft wurde, konnte die Frau ihre Einkäufe nach Hause bringen.

Hinweis:

Schon 15 Minuten können für einen Hitzeschlag ausreichen, denn bereits 40 °C sind für einen Hund gefährlich und das kann schon ab 20 °C Außentemperatur passieren! Dabei sollte man allerdings am besten erstmal versuchen das Tier gewaltfrei zu befreien: 1. Nach dem Autobesitzer suchen: Ist er in der Nähe? Kann ich ihm Bescheid sagen? 2. Die Polizei oder Feuerwehr rufen

