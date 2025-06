Ludwigshafen – Wechselseitige Körperverletzung nach Nachbarschaftssteit

Ludwigshafen – Mundenheim – Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Mittwochnachmittag, den 18.06.2025 kam es in einem Mehrparteienhaus in der Richard-Dehmel-Straße in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Nachbarn. Wie sich später herausstellte, stritt sich zunächst ein Paar in der eigenen Wohnung. Dies störte die Nachbarn nach einiger Zeit, sodass diese an der betreffenden Wohnung klingelten. Der Verantwortliche ärgerte sich derart über den Besuch seiner Nachbarn, dass es letztlich im Treppenhaus zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei verletzten sich drei der vier beteiligten Personen. Der Verantwortliche wurde aufgrund seiner Verletzung kurzzeitig in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt.

Sind Sie in der Vergangenheit Opfer eines Gewaltdeliktes geworden? Wenden Sie sich an die örtliche Polizei oder wenden Sie sich an entsprechende Beratungsstellen.