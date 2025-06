Ludwigshafen – Neue Blickwinkel auf Oggersheim: Ausstellung und Preisverleihung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Unter dem Motto “Blickwinkel – Oggersheim entdecken” veranstaltete die Stadtbibliothek Ludwigshafen im Frühjahr einen Fotowettbewerb in Kooperation mit der Nachbarschaftsinitiative “Die Oggersheimer”. Die eingereichten Fotografien werden nun im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung in der Markuskirche, Schillerstraße 12, präsentiert. Die Ausstellung ist nun zu verschiedenen Terminen zugänglich und lädt Besucher*innen dazu ein, Oggersheim aus der Sicht der Teilnehmenden zu entdecken. Während des gesamten Ausstellungszeitraums können Besucher*innen zudem für ihr Lieblingsbild abstimmen. Das Werk mit den meisten Stimmen wird mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Geöffnet ist die Ausstellung an den Markttagen, jeweils freitags von 10 bis 12 Uhr, rund um die Gottesdienste in der Markuskirche beispielsweise am Sonntag, 22. Juni, sowie beim Gemeindefest am 29. Juni 2025 und am Freitag, 27. Juni von 16 bis 18 Uhr. Die feierliche Finissage findet am Freitag, 4. Juli um 18.30 Uhr ebenfalls in der Markuskirche statt und bildet den offiziellen Abschluss der Ausstellung. Im Rahmen dieser öffentlichen Veranstaltung werden die besten Fotografien gewürdigt und die Preisträger*innen bekannt gegeben. Neben dem Publikumspreis vergibt die Jury Preise in mehreren Kategorien. Ein Grußwort spricht die Leiterin des Bereichs Kultur der Stadt, Stefanie Kleinsorge.

Zum Wettbewerb:

Vielfalt im Fokus – Preise und Kategorien

Ziel des Wettbewerbs war es, Menschen im Stadtteil miteinander ins Gespräch zu bringen und zur kreativen Auseinandersetzung mit ihrer Umgebung anzuregen. Dazu konnten Fotos in fünf Kategorien eingereicht werden: Menschen in Oggersheim, Ortsbild von Oggersheim, Leben und Arbeiten in Oggersheim, Natur und Landschaft in und um Oggersheim sowie Abstraktes in Oggersheim. Eine Fachjury, bestehend aus Mitgliedern des Vereins Photoart67 e.V. (zuständig für die fotografische Qualität) sowie Vertreterinnen der Initiative “Die Oggersheimer” (mit Fokus auf den Stadtteilbezug), wählt die Gewinner*innen aus. Bewertet werden unter anderem Kriterien wie Bezug zum Wettbewerbsthema, Kreativität und

Originalität, Bildaufbau und Gesamtwirkung. Der Hauptpreis ist mit 200 Euro dotiert. Zusätzlich wird ein Publikumspreis in Höhe von 150 Euro verliehen. Darüber hinaus werden in jeder der fünf Kategorien einzelne Sieger*innen mit Sachpreisen ausgezeichnet. Jede*r Teilnehmer*in durfte bis zu zwei ausgedruckte Fotos im Format 20 mal 30 Zentimeter einreichen – vorausgesetzt, sie stammen aus unterschiedlichen Kategorien.

“Die Oggersheimer”: Gemeinsam Nachbarschaft stärken

Die Nachbarschaftsinitiative “Die Oggersheimer” belebt seit 2023 den Stadtteil mit vielfältigen Projekten und Veranstaltungen und fördert so ein lebendiges und offenes Miteinander. Ob Spielenachmittage,

Kinderflohmärkte während der Oggersheimer Kerwe oder gemütliche Vorleseabende wie das winterliche “Lichterfest” mit Gebäck und Punsch. Entstanden ist die Nachbarschaftsinitiative aus einem gemeinschaftlichen Design-Thinking-Projekt, an dem die Stadtteil-Bibliothek, der Heimatkundliche Arbeitskreis Oggersheim sowie das Stadtmuseum beteiligt

waren. Ein zentraler Punkt, der sich aus Interviews mit den Bewohner*innen des Stadtteils ergeben hat, war der Wunsch nach einem lebendigen Stadtteil und einem Bürgerhaus, in dem man zusammenkommen kann. Das sind auch nach wie vor zwei der zentralen Ziele der “Oggersheimer”. Neben Vertreter*innen der oben genannten Institutionen sind mittlerweile auch Mitglieder aus der Arbeitsgemeinschaft Oggersheimer Vereine in der Initiative aktiv sowie Privatpersonen aus dem Stadtteil, zum Beispiel aus dem Projekt “Wohnen mit Freu(n)den”. Neue Mitglieder sind immer herzlich willkommen, um gemeinsam weitere spannende Ideen für Oggersheim zu entwickeln. Information zum Fotowettbewerb gibt es bei der Stadtteil-Bibliothek Oggersheim telefonisch unter 0621 6717421, oder per E-Mail an oggersheim.stadtbibliothe@ludwigshafen.de oder bei Tabea Krämer von der Stadtbibliothek, E-Mail tabea.kraemer@ludwigshafen.de.

