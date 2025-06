Ludwigshafen – #Maudach – Fahrerflucht im Neustadter Ring

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Aktuell findet ein größerer Einsatz am St. Vincentius Krankenhaus in Speyer statt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung bzw. Dritte, lediglich eine selbst herbeigeführte Gefahr für eine einzelne Person. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Polizei bittet dringend darum, nicht grundlos an den Einsatzort zu kommen und auf telefonische Nachfragen bei ... Mehr lesen »