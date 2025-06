Ludwigshafen – Einladung: Ausstellung “Kunterbunt” 26. Juni bis 31. August 2025

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen eines museumspädagogischen Projekts besuchten acht Schüler*innen der Klasse 7 bis 8 der Mosaikschule Ludwigshafen, Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung, im Laufe des Schuljahres mit ihrer Klassenlehrerin Petra Berg einmal monatlich das Wilhelm-Hack-Museum und betrachteten dort – angeleitet von der Kunstvermittlerin Silke Lattekamp – Bilder der aktuellen Ausstellungen. Im Anschluss wurden die Schüler*innen im Atelier selbst künstlerisch aktiv. Inspiriert von der Kunst im Museum lernten sie verschiedene künstlerische Techniken kennen und produzierten voller Kreativität eine Vielzahl an außergewöhnlichen eigenen Werken. Ermöglicht wurde dieses Projekt durch die finanzielle Unterstützung des Förderkreises des Wilhelm-Hack-Museums e.V.

Am Mittwoch, 25. Juni 2025, 10.15 Uhr, Wilhelm-Hack-Museum, Berliner Straße 23,

präsentieren die Schüler*innen nun ihre Kunstwerke im Rahmen der Ausstellung “Kunterbunt” im Wilhelm-Hack-Museum. Eröffnet wird die Ausstellung am Mittwoch, 25. Juni 2025 um 10.15 Uhr. Die Ausstellung ist bis 31. August 2025 zu sehen.

Quelle: Stadt Ludwigshafen