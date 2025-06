Ludwigshafen – Die Grünen im Rat: Fahrradklima-Test zeigt Nachholbedarf auf

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Beim neuesten ADFC-Fahrradklima-Test hat Ludwigshafen erneut schlecht abgeschnitten und ist mit einer Note von 4,28 im hinteren Viertel der Kommunen vergleichbarer Größe gelandet.

Für die Grünen im Rat zeigt sich hier einmal mehr, dass Ludwigshafen sich nicht genug für den Radverkehr einsetzt, obwohl Ludwigshafen mittlerweile Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen in Rheinland-Pfalz ist. Dieses mangelnde Engagement wird häufig mit der katastrophalen Finanzlage der Stadt entschuldigt, doch “Geldmangel kann in einer Stadt, die gerade hunderte Millionen Euro in Straßen investiert, kein Argument sein”, so Heike Heß, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Rat. “Hier fehlt der politische Wille, die umweltfreundliche Mobilität mit dem Fahrrad zu stärken.”

Im Detail waren die Befragten besonders mit der unzureichenden Falschparkerkontrolle auf Radwegen und der Führung in Baustellen unzufrieden. Außerdem wurden die Oberfläche und Breite der Radwege sowie die Ampelschaltungen für die Radfahrenden als unzureichend wahrgenommen. Der Fahrradklima-Test gibt der Stadtverwaltung deutliche Hinweise an welchen Punkten Handlungsbedarf besteht. “Ein Beispiel ist die geplante Pendlerradroute unter der Hochstraße, die die größte Einzelinvestition in den Radverkehr in den kommenden Jahren sein dürfte. Hier gilt es bei sechs geplanten Ampelanlagen auf einer Strecke von nur 1,2 Kilometern, die Ampelschaltungen zu optimieren, sonst wird der Radverkehr weiter ausgebremst”, so Heike Heß.

