Heppenheim – „Gassensensationen” zum 32. Mal in der Altstadt – Internationales Straßentheaterfestival vom 09. bis 12. Juli

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In diesem Jahr findet das Internationale Straßentheaterfestival „Gassensensationen” in Heppenheim bereits zum 32. Mal statt. Die Besucherinnen und Besucher aus nah und fern dürfen sich vom 09. bis 12. Juli 2025 auf insgesamt 46 Inszenierungen in der historischen Altstadt und auf der Freilichtbühne freuen. Der Eintritt an allen vier Veranstaltungstagen ist wie gewohnt frei – denn die „Gassensensationen” sind Theater für Alle.

Große und kleine, laute und leise, lustige und berührende Inszenierungen von nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern wechseln einander ab. So bleiben keine Zuschauerwünsche offen.

Einer dieser Künstler ist von den „Gassensensationen” kaum wegzudenken: Der Figurenspieler Albert Völkl. Er wird am Mittwoch und Donnerstag im Hof Alte Sparkasse das Stück „Es wird einmal sein” für kleine und große Leute spielen. Völkl gestaltet außerdem seit über zwanzig Jahren die Scherenschnitte des Heppenheimer Laternenwegs. Mehr als 150 dieser Kunstwerke leuchten aus den Altstadtlaternen herab und sie alle zeigen hessische Sagen. Laternenführungen gibt es während der „Gassensensationen” wieder an allen Veranstaltungsabenden um 22:00 Uhr. In diesem Jahr ist das Motto „Vom Lieben und Betrogen werden”. Kinder dürfen am Mittwoch und Donnerstag jeweils um 18:00 Uhr bei Kinderlaternenführungen mit dem Ratterich Ratz Pfeifer auf eine sagenhafte Laternenrunde gehen.

Am Mittwoch- und Donnerstagabend geht das Programm mit zahlreichen Highlights weiter. Auf dem Parkplatz am Amtshof sind die spanischen Clowns vom Bucraá Circus mit ihrer poetischen Bildsprache zu sehen – ein stilles, magisches Spiel mit einem wundervollen „Gran final”. Auf dem Kirchplatz laden die Artistokraten die Zuschauenden zu dem Geburtstag eines herrlich verrückten Barons ein. Ein königlich-komisches Theaterzirkus-Spektakel für die ganze Familie. Bildgewaltig und schwungvoll bringt das NN Theater aus Köln Homers „Odyssee” in einer Fassung als modernes Volkstheater auf der Freilichtbühne. Absolut sehenswert.

„A day in a life – life in a day” heißt die Eigenproduktion unter der Regie von Ralph Dillmann bei der Heppenheimerinnen und Heppenheimer auf der Bühne im Kino Saalbau zu sehen sein werden. Das Laientheater gilt seit Jahren als Geheimtipp im Programm der „Gassensensationen”. Das Stück wird am Donnerstag und Freitag gezeigt.

Im Kastanienhof des Kinos Saalbau wird es 2025 am Freitag und Samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr wieder ein Kinderfest geben. Die Kinder können gemeinsam eine riesige Murmelbahn bauen, bei einer Pop-Up Malschule kreativ werden, die rollende Piratenkogge des Buchfink-Theaters besuchen oder sich um 16:30 Uhr das Puppentheater „Elisa-Bib” anschauen. Das Kinderfest wird von der Bürgerstiftung Heppenheim im Rahmen von „Mein Wunsch für Heppenheim” finanziell unterstützt.

Am Abend zieht es Jung und Alt zum Parkplatz am Amtshof, wo Michael Endes Klassiker „Momo” von Katharina Witerzens mit Hilfe von großen Puppen als Solovorstellung inszeniert wird. Klein, aber fein wird die humorvolle Darbietung des Niederländers Pieter Post im Hof Alte Sparkasse. Bei seiner nachdenklichen Performance um eine Schildkröte geht es um den Alltag, ums Nichtstun und mehr. Von rattig scharf und absolut unterhaltsam wird die jazzige Musiktheatershow der Nagercombo von PasParTouT auf dem Kirchplatz. Auf diese folgen an gleicher Spielstätte zwei bei den „Gassensensationen” bereits bekannte Gesichter: Bodecker und Neander. Die beiden Berliner Pantomimen wollen in einer Best-of-Show mit ihrem feinem Humor erneut für zahlreiche Lacher sorgen. Auf der Freilichtbühne zeigen die drei jungen und charismatischen Artisten von Tridiculous eine mitreißende Show zwischen Beatbox, Breakdance und Pole-Akrobatik auf höchstem Niveau. Ein würdevoller Abschluss des Festivals.

Die „Gassensensationen” werden von der Stadt Heppenheim veranstaltet und sind doch ein Gemeinschaftsprojekt, zu dem viele Heppenheimerinnen und Heppenheimer einen Teil beitragen. Als Unterstützende über den Verein Freunde und Förderer der Gassensensationen e.V., beim Sammeln von Spenden oder beim Verkauf von Brezeln. Ein großer Dank gebührt den langjährigen Hauptsponsoren des Festivals InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Sparkasse Starkenburg und GGEW. Die „Gassensensationen” 2025 sind außerdem Teil des „Kultursommers Südhessen” und werden von diesem gefördert. Dazu kommen zahlreiche kleinere Sponsoren und Spender, die beispielsweise durch Anzeigenschaltung in der Programmbroschüre oder vielfältige Sachleistungen einen wichtigen Beitrag zur Durchführung des Festivals leisten.

Die künstlerische Leitung liegt in den bewährten Händen von Stefan Behr.

Veranstalter:

Magistrat der Kreisstadt Heppenheim / Großer Markt 1 / 64646 Heppenheim

Quelle: Stadt Heppenheim