Heidelberg – Rohrbach: Abschnittsweise Straßenarbeiten auf Karlsruher Straße ab 24. Juni

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg nimmt ab Dienstag, 24. Juni 2025, Reparaturarbeiten an der Fahrbahn der Karlsruher Straße im Stadtteil Rohrbach vor. Betroffen ist der Bereich zwischen den Kreuzungen Karlsruher Straße/Konstanzer Straße und der L 594 auf Höhe der Hatschekstraße. In diesem Bereich werden abschnittsweise nacheinander in beide Richtungen die Arbeiten als sogenannte Wanderbaustelle durchgeführt. Im jeweiligen Arbeitsabschnitt muss für die Dauer der Arbeiten eine Fahrbahn gesperrt werden. Ansonsten bestehe für Autofahrende und den öffentlichen Nahverkehr keine Einschränkungen. Die Arbeiten dauern bis 5. Juli 2025.

Quelle: Stadt Heidelberg