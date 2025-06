Heidelberg – Ferienpass-Portal öffnet am Donnerstag, 26. Juni – Über 150 Angebote online buchbar für Heidelberger Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg öffnet ab Donnerstag, 26. Juni 2025, das Online-Ferienpass-Portal: Unter www.unser-ferienprogramm.de/heidelberg können Eltern dann wieder für ihre Kinder einen Ferienpass kaufen und gemeinsam aus mehr als 150 spannenden Angeboten für erlebnisreiche Sommertage auswählen. Wer den Ferienpass besitzt, profitiert außerdem von zahlreichen Vergünstigungen wie freien Eintritt ins Tiergarten- und Köpfelbad oder den Zoo. Elf Euro kostet der Ferienpass. Für Kinder und Jugendliche mit Heidelberg-Pass oder Heidelberg-Pass+ ist er kostenlos. Für Teilnehmende mit Behinderung können über die Lebenshilfe Assistenzbegleitungen organisiert werden. Die Kosten dafür übernimmt die Stadt Heidelberg.

Im vergangenen Jahr wurden der Passkauf und die Anmeldung zu den Veranstaltungen digitalisiert – mit Erfolg. Der vereinfachte und beschleunigte Zugang ohne Warteschlangen und mit mehr Transparenz bei der Echtzeitsuche nach freien Plätzen stieß bei Heidelberger Familien auf große Zustimmung und führte zu Rekordzahlen bei den Anmeldungen. Mehr als 1.700 Pässe wurden 2024 verkauft. Das Ferienpass-Programm wird vom Team der Kinder-, Jugend- und Familienförderung der Stadt Heidelberg organisiert.

„Der Ferienpass gehört seit fast 50 Jahren zum Sommer in Heidelberg. Ich freue mich, dass der Schritt zu einer modernen Online-Anmeldung von den Familien so gut angenommen wurde. Digitale Lösungen erleichtern den Zugang und die Organisation. Bei den Angeboten geht es aber zu hundert Prozent um echte Begegnungen und Erlebnisse“, sagt Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg.

Tolle Angebote und Vergünstigungen: Das bietet der Ferienpass

Ob Theater, Naturerlebnis, Sport, Musik, Technik, Kreatives oder Ausflugsfahrten – die bunte Angebotspalette garantiert alljährlich jede Menge Abwechslung für Sommertage mit Gleichaltrigen. Neben bewährten und beliebten Angeboten wie Zirkusaktionen, Foto-Workshop, Unterwasserhockey, Skaten, Feriendinner, Klettern, Kurpfalzpark und vielen anderen sind in diesem Jahr zum Beispiel Roundnet, Graffiti, Disk-Golf, Fechten und eine Inlinerwoche neu im Programm. Um Kinder und Jugendliche niedrigschwellig im ganzen Stadtgebiet zu erreichen, finden die Angebote an unterschiedlichen Standorten statt, wie zum Beispiel die Fußballwoche im Stadtteil Emmertsgrund.

Freier Eintritt in Schwimmbäder und Zoo

Wer keine Angebote besuchen möchte, hat mit kostenlosem Eintritt in Tiergarten- und Köpfelbad, Zoo und vielen weiteren attraktiven Vergünstigungen beste Voraussetzungen für unkomplizierte und spontane Freizeitgestaltung während der gesamten Sommerferien.

So funktioniert die Anmeldung: Veranstaltungswünsche bis 16. Juli eintragen

• Vom 26. Juni bis zum 16. Juli 2025 können Familien sich unter www.unser-ferienprogramm.de/heidelberg im Onlineportal registrieren und über eine Maske Daten und Veranstaltungswünsche eingeben. Jeder Schritt wird genau und bei Bedarf mehrsprachig erklärt.

• Um die Platzvergabe der begehrten Angebote möglichst fair zu gestalten, werden die Plätze in einer ersten Runde über ein automatisiertes Verfahren zugelost. Bei den Veranstaltungswünschen kann die gemeinsame Zulosung von Plätzen für Geschwisterkinder oder Freundinnen und Freunden festgelegt werden.

• Nach der Verlosung – voraussichtlich ab 23. Juli – sind freie Plätze tagesaktuell über das Ferienpass-Onlineportal verfügbar und können bis kurz vor Veranstaltungsbeginn eigenständig „per Klick“ nachgebucht werden.

Der Pass kann zuhause ausgedruckt oder per Web-App aufs Handy geladen werden, ein Foto wird vom PC oder über die Handykamera eingefügt. Die Bezahlung ist online per Paypal, Kreditkarte oder Giropay möglich, wer lieber bar oder per EC-Karte zahlen möchte, kann die Ferienpass-Öffnungszeiten in der Plöck 2a nutzen.

Persönlicher Kontakt und Vor-Ort-Beratungstermine

Für alle, die sich persönliche Beratung wünschen, sich über die Angebote informieren möchten, Unterstützungsbedarf bei der Registrierung oder erschwerte Onlinezugänge haben, hat das Ferienpass-Team der Stadt Heidelberg in der Plöck 2a in der Altstadt ab Montag, 30. Juni 2025, montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Zusätzlich werden Vor-Ort-Termine an verschiedenen Standorten angeboten. Alle Termine können ohne Voranmeldung wahrgenommen werden:

Beratung in Kirchheim

Donnerstag, 26. Juni 2025, 17 bis 19 Uhr

Hardtstraße 10/1, 69124 Heidelberg

Beratung im Pfaffengrund

Montag, 30. Juni 2025, 16.30 bis 18.30 Uhr

Henkel-Teroson-Straße 14-16, 69123 Heidelberg

Beratung im Emmertsgrund

Donnerstag, 3. Juli 2025, 16 bis 19 Uhr

Emmertsgrundpassage 31, 69126 Heidelberg

Beratung im Patrick-Henry-Village

Mittwoch, 9. Juli 2025, 14 bis 16 Uhr

San Juan Hill Street 28, 69124 Heidelberg

Fragen werden außerdem ab 30. Juni bis zum Ferienende montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr über das Infotelefon unter 06221 58-38310 beantwortet. Detaillierte Informationen gibt es auch online unter www.unser-ferienprogramm.de/heidelberg.

