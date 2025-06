Grünstadt – Handy aus Einkaufswagen gestohlen

Grünstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstagabend, dem 18.06.25, wurde einer 26-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Obersülzer Straße in Grünstadt ihr Mobiltelefon gestohlen. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche samt Handy in ihrem Einkaufswagen abgelegt. Nach dem Einkauf bemerkte sie, dass das Handy aus der Handtasche entwendet worden war.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet. Zeugen, welche verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion in Grünstadt melden.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße