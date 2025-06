Frankenthal bleibt „Fairtrade-Stadt“

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns

Kampagne und trägt für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Stadt. Die

Auszeichnung wurde erstmalig im Jahr 2017 durch Fairtrade Deutschland e.V.

verliehen. Seitdem baut die Kommune ihr Engagement weiter aus.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer freut sich über die Verlängerung des Titels:

„Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige

Verankerung des fairen Handels in Frankenthal. Lokale Akteure aus Politik,

Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiten hier eng für das gemeinsame Ziel

zusammen. Wir setzen uns weiterhin gemeinsam dafür ein, den fairen Handel auf

lokaler Ebene zu fördern.“

Das Engagement in Fairtrade-Towns ist vielfältig: In Frankenthal sind das alljährliche

faire Frühstück in der Fairen Woche, der faire Einkaufsführer und das Fair Play

Schulprojekt mit Fairtrade-Sportbällen nur einige Beispiele erfolgreicher Initiativen in

den letzten Jahren. Die Steuerungsgruppe Fairtrade, der unter anderem

Ratsmitglieder und Vertreter aus dem Handel angehören, koordiniert die Aktivitäten

und setzt neue Impulse.

Die Fairtrade-Towns Kampagne bietet der Stadt auch konkrete Handlungsoptionen

zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nation

(Sustainable Development Goals – SDGs), die 2015 verabschiedet wurden. Unter

dem Motto „global denken, lokal handeln“ leistet die Stadt mit ihrem Engagement

einen wichtigen Beitrag.

Mehr zur Kampagne

Frankenthal ist eine von über 820 Fairtrade-Towns in Deutschland. Das globale

Netzwerk der Fairtrade-Towns umfasst über 2.000 Fairtrade-Towns in insgesamt 36

Ländern, darunter Großbritannien, Schweden, Brasilien und der Libanon. Weiter

Informationen zur Fairtrade-Towns Kampagne ist unter www.fairtrade-towns.de zu

finden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)