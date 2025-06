Elmstein – Gute Nachrichten: 14-jähriger wohlbehalten zu Hause

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Mittwochnachmittag, dem 18. Juni 2025, wurde der Polizei gegen 15:45 Uhr gemeldet, dass auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Mannheim-Käfertal ein Hund in einem verschlossenen Fahrzeug zurückgelassen wurde. Das Tier zeigte bereits Anzeichen von Überhitzung, darunter starkes Hecheln. Die Beamten trafen wenige Minuten später am Einsatzort ein. Die Fahrerin, ... Mehr lesen »