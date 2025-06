Speyer – Fahrraddiebin gestellt

Speyer Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Nachmittag des 17.06.2025 gegen 15:30 Uhr betrat eine 41-jährige Frau das Wohnanwesen des Geschädigten durch dessen unverschlossenes Hoftor, entwendete ein im Innenhof abgestelltes Fahrrad und fuhr mit diesem vom Anwesen. Der geistesgegenwärtige Mann setzte sich auf ein anderes, in seinem Besitz befindliches, Fahrrad und nahm die Verfolgung auf. Es gelang ihm schließlich die Diebin in der Verlängerung Rheinhäuser Straße Richtung Industriestraße zu stoppen. Auf den Diebstahl angesprochen händigte die Täterin dem Geschädigten dessen Fahrrad wieder aus. Durch eine vom Geschädigten gefertigte Videoaufzeichnung der Frau konnte diese eindeutig identifiziert werden. Wie sich herausstellte hatte die Frau ca. 20 Minuten vor dieser Tat ebenfalls ein Fahrrad entwendet. Dieses stand unverschlossen unter einem Carport. Da dieses Fahrrad, auf Grund fehlender Kette, offenbar nicht von Nutzen für sie war stellte sie es ca. 50 Meter vom Tatort entfernt wieder ab. Am Carport war eine Überwachungskamera angebracht, so dass auch hier die Täterin eindeutig identifiziert werden konnte. Beide Taten ereigneten sich in Speyer-Süd.

