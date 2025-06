Rhein-Pfalz-Kreis – Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz fördert kulturelle Projekte mit 7.000 Euro

Altrip / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Kulturelles Engagement aus der Region sichtbar machen und gezielt unterstützen: Dieses Ziel verfolgt die Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz seit ihrer Gründung. In diesem Jahr wurden drei kreative und zukunftsweisende Kulturprojekte mit einer Gesamtsumme von knapp 4.500 Euro gefördert. Zudem wurde der mit 2.500 Euro dotierte Kulturförderpreis übergeben, der seit 1999 von der Stiftung ausgelobt wird. Die feierliche Übergabe der Fördermittel fand im Römer-Haus in Altrip statt.

Eingeladen waren Vertreterinnen und Vertreter aller geförderten Initiativen, die ihre Projekte persönlich vorstellten. So wurde die Veranstaltung nicht nur zum Ort der Begegnung, sondern auch zur Bühne für künstlerische Vielfalt und kulturelle Innovation. Die Gäste konnten sich ein lebendiges Bild davon machen, wie Kulturförderung ganz konkret wirkt – und wie sie dazu beiträgt, Gemeinschaft und Identität vor Ort zu stärken.

Die symbolischen Spendenschecks übergaben die Mitglieder des Kuratoriums der Sparkassenstiftung. „Die heute präsentierten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie lebendig und facettenreich das kulturelle Leben in unserer Region ist“, sagte Oliver Kolb, Vorsitzender der Stiftung. „Ob Musik, bildende Kunst oder kulturelle Bildung – hier entstehen wertvolle Räume für Kreativität und Teilhabe. Es ist uns ein zentrales Anliegen, solche Initiativen zu fördern und weiterzuentwickeln.“

Auch Clemens Körner, Vorsitzender des Stiftungskuratoriums, würdigte die Projektträger: „Kulturelles Engagement schafft Verbindungen – zwischen Menschen, Generationen und Ideen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie viel kulturelle Kraft in der Region steckt. Die geförderten Projekte machen Kultur erlebbar und leisten einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.“

Ein weiterer Schwerpunkt der Stiftungsarbeit ist die Vergabe des Kulturförderpreises. Er ging in diesem Jahr an das Kulturforum Altrip: Im „Römerhaus“, das auch Schauplatz der Fördermittelübergabe war, finden Lesungen, Konzerte und andere Kulturveranstaltungen statt. Das Römerhaus ist ein 360 Jahre altes denkmalgeschütztes Haus. Als im August 2023 das Erdgeschoss, ein ehemaliger Kolonialwarenladen, leer stand, entschied sich Hausherr Eckhard Bachert zur Renovierung. So entstand ein stilechter Raum, der dem historischen Charakter des Haues gerecht wird.

Bewerbungen für den nächsten Kulturförderpreis sind bereits jetzt bis zum 31.8.2025 unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/kulturfoerderpreis möglich.

Die Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz besteht seit 1996 und unterstützt kulturelle Vorhaben im Rhein-Pfalz-Kreis. Auch künftig bleibt sie verlässliche Partnerin für kreative Projekte vor Ort. Kulturelle Vereine und Organisationen können weiterhin Förderanfragen einreichen – das geht einfach online über die Website der Sparkasse Vorderpfalz unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen. Über die nächsten Förderentscheidungen berät das Kuratorium im Herbst 2025.

Übersicht der geförderten Projekte:

MGV Harthausen e. V. Chor Mixed Generation – Konzert im November

Gemeindeverwaltung Mutterstadt – 1. Bildhauersymposium der Gemeindeverwaltung Mutterstadt

Verein für Zigarren – Museum Rödersheim-Gronau – Digitalisierung der Dauerausstellung (Anschaffung von zwei digitalen Großmonitoren)

Kulturförderpreis: Kulturforum Altrip – Der Laden im Römerhaus (Kulturförderpreis 2024)

Bildunterschrift: Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung (links) und Clemens Körner, Vorsitzender des Stiftungskuratoriums (Zweiter von rechts) mit den Fördergeldempfängern.

Foto: Klaus Venus Quelle Sparkasse Vorderpfalz