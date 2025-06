Mannheim – 65-jähriger von Straßenbahn mitgeschleift

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Ein 65-jähriger Mann wurde am Dienstagvormittag in der Mannheimer Innenstadt von einer Straßenbahn mitgeschleift und verletzte sich dadurch.

Der 65-Jährige wollte kurz vor 11 Uhr am Marktplatz in eine Bahn der Linie 4 in Richtung Ludwigshafen einsteigen, als sich die Tür bereits schloss. Dabei blieb sein Arm in der Tür stecken, er selbst befand sich noch auf dem Bahnsteig. Der Fahrer der Bahn hatte die Situation nicht bemerkt und fuhr trotz des eingeklemmten Mannes los. So wurde der 65-Jährige bis zum Paradeplatz mitgeschleift. Dabei zog er sich Verletzungen am Arm zu.

Am Paradeplatz angekommen, war der 65-Jährige derart erbost, dass es sich zum Fahrer der Bahn begab und mehrmals mit den Fäusten auf diesen einschlug. Hierdurch erlitt der Fahrer Verletzungen am Finger, am Ellenbogen und am Rücken. Auch beim Eintreffen einer Polizeistreife zeigte sich der 65-jährige Mann noch immer sehr aufgebracht. Er wurde aus der Straßenbahn geleitet und zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt gebracht.

Gegen den Fahrer der Bahn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der 65-Jährige sieht einer Strafanzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung entgegen. Die Ermittlungen dauern an