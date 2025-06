Ludwigshafen – Unfall mit Linienbus

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am gestrigen Dienstag (18.06.2025), gegen 13 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto die L524 in Fahrtrichtung Ruchheim. Hinter ihm fuhr ein 33-jähriger Busfahrer in die gleiche Richtung. An der Ampel vor der Einmündung zur A650 bremste der Autofahrer verkehrsbedingt. Der 33-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit dem Linienbus auf den Vorausfahrenden auf. Der 40-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)