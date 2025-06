Ludwigshafen – Rückbau von Rathaus und Rathaus-Center: Haltestelle “Rathaus” bleibt offen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.In den zurückliegenden Wochen haben zahlreiche Meldungen aus der Bürgerschaft die Stadtverwaltung erreicht. Die Bürger*innen äußerten darin ihre Besorgnis, dass womöglich eine Schließung der Haltestelle “Rathaus” im Zuge des Rückbaus von Rathaus und Rathaus-Center sowie der Baumaßnahme der Helmut-Kohl-Allee anstehe. Die Stadtverwaltung betont hierzu, dass keine Änderungen am Betrieb der Haltestelle “Rathaus” geplant sind. Die Haltestelle bleibt regulär im Fahrplan enthalten und für ÖPNV-Kund*innen wie gewohnt nutzbar.

Nach dem Zeitplan für den Neubau der Helmut-Kohl-Allee wird die Haltestelle “Rathaus” erst geschlossen, wenn eine neue Haltestelle als Ersatz gebaut sein wird. In der Übergangszeit, voraussichtlich im Sommer 2031, wird der Straßenbahnverkehr hier für einige Wochen unterbrochen sein, in dieser Zeit werden dann Busse als Schienenersatzverkehr eingesetzt werden.

Quelle Stadt Lu

Foto Rathauscenter MRN-News Archiv

