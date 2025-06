Ludwigshafen – Musical Hair des Jungen Musicals der Pfalzbau Bühnen – Premiere am 28.Juni 2025

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Hair

Das Musical Hair von Gerome Ragni, James Rado und Galt McDermot gilt als Meilenstein der Pop-Kultur der späten 60er Jahre. Als eines der erfolgreichsten Musicals überhaupt gibt es das Lebensgefühl der damaligen Zeit mit den Protesten gegen den Vietnamkrieg, den Studentenunruhen und der schwarzen Bürgerrechtsbewegung wider. Am Samstag, 28. Juni 2025 um 19.30 Uhr feiert die Neuinszenierung des Erfolgsstückes von Iris Limbarth mit Darstellerinnen und Darstellern des Jungen Musicals der Pfalzbau Bühnen Premiere. Eine zweite Vorstellung folgt am Sonntag, 29.6.2025 ebenfalls um 19.30 Uhr.

Lange Haare, schräge Klamotten und ausgefallene Musik erwarten die Zuschauer in der Aufführung. Protagonist Claude Hooper Bukowski folgt seinem Einzugsbefehl und trifft auf die Hippie-„Tribe” im New Yorker Central Park, bestehend aus Berger, Sheila, Woof, Hud und Jeannie, die vom Zeitalter des Wassermannes träumen und fest daran glauben, dass es nun mehr Harmonie unter den Menschen geben wird. Bald entwickelt sich eine sinnliche, aber ziellose Dreiecksbeziehung zwischen Claude, seinem besten Freund Ber¬ger und Sheila; sie leben in den Tag hinein, singen und genießen ihre Unabhängigkeit. Immer stärker fühlt sich Claude zwischen patriotischer Pflichterfüllung und den pazifisti¬schen und liberalen Gedan-kengängen hin- und hergerissen. Er muss eine Entscheidung treffen …

Das Bühnenbild zur Inszenierung entwarf Britta Lammers, die Kostüme schuf Heike Korn. Unter der musikalischen Leitung von Frank Bangert musizieren Ulrich Bareiss, Holger Dietz, Hansi Malolepssy, Patrick Hoss und Joachim Braun.

Iris Limbarth fasst das Anliegen der Aufführung zusammen: „Ich denke, die Suche nach Glück und Liebe, Frieden und Freiheit und der eigenen Identität, sind zeitlos und heute wieder ak-tueller denn je. Das Publikum darf sich auf eine großartige Truppe freuen, die mit Begeiste-rung, Leidenschaft und viel Herzblut eine bewegende Geschichte auf die Bühne bringt.“

Preise 32 € / 27 € / 22 € / 18 €, Familienpaket 81 € / 70 € / 56 € / 47 €

Kartentelefon 0621/504 2558

