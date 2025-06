Ludwigshafen – Jubiläums-Radtour: Stadtteil-Bibliotheken entdecken

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich ihres 150-jährigen Jubiläums lädt die Stadtbibliothek Ludwigshafen zu einer besonderen Veranstaltung ein: Eine geführte Radtour zu den Stadtteil-Bibliotheken bringt Interessierten die Geschichte und Vielfalt der verschiedenen Einrichtungen näher. Die Tour führt in zwei Teilen durch die verschiedenen Stadtteile und macht pro Tag Halt an vier ausgewählten Bibliotheken. Die erste Tour, geführt von Martina Braun, widmet sich am Sonntag, 29. Juni 2025, den nördlicheren Stadtteil-Bibliotheken und wird von Oggersheim über Friesenheim nach Edigheim und Oppau führen. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Stadtteil-Bibliothek Oggersheim, Schillerstraße 6. Die zweite Tour mit Bettina Maida und Carolin Strelow vervollständigt am Sonntag, 6. Juli 2025, das Bild der Stadtteil-Bibliotheken und widmet sich den südlicheren Stadtteilen: Sie führt von Ruchheim über die Gartenstadt nach Mundenheim und Rheingönheim. Start ist um 10 Uhr an der Stadtteil-Bibliothek Ruchheim, Fußgönheimer Straße 13.

Vor Ort erhalten die Teilnehmenden der Tour spannende Einblicke in die Geschichte und Entwicklung der jeweiligen Häuser – von den Anfängen bis zur heutigen Rolle im Stadtleben. Viele regelmäßige Nutzer*innen kennen meist nur ihre vertraute Stadtteil-Bibliothek. Jetzt bietet sich die Gelegenheit, auch einen exklusiven Blick in die anderen sieben zu werfen und den jeweils eigenen Charme jeder einzelnen Einrichtung kennenzulernen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: An den Stationen erwarten die Besucher*innen kleine Snacks und Erfrischungen. Die Radtouren dauern jeweils bis etwa 13 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 0621 504-2605, per E-Mail an elvira.gensheimer@ludwigshafen.de oder direkt bei der nächstgelegenen Stadtteil-Bibliothek.

Quelle: Stadt Ludwigshafen