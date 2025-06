Ludwigshafen – Ferienprogramm “STRE & Co. – Dein Sommer in LU” startet wieder: Anmeldung noch möglich

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch in diesem Jahr organisiert der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Sommerferienprogramm “STRE & Co. – Dein Sommer in LU”. Neben der vierwöchigen Stadtranderholung (STRE) an der Großen Blies gibt es wieder zahlreiche Angebote in den verschiedenen Stadtteilen (& Co). Die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie mehrerer freier Träger sind zentrale Anlaufstellen für die dezentralen Aktionen. Das umfangreiche Ferienprogramm läuft über die gesamten sechs Wochen der Sommerferien – vom 7. Juli bis zum 15. August – und richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Fast 550 Kinder sind bereits angemeldet und es gibt noch wenige Restplätze. Informationen zur Anmeldung und zu freien Plätzen finden sich unter www.lu4u.de.

Für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren bieten die Jugendfreizeitstätten Melm und Ernst-Bloch sowie der Jugendtreff Westend ein eigenes Programm an. Hier gestalten die älteren Teilnehmer*innen das Programm und die Ausflüge aktiv mit. Das Team der städtischen Jugendförderung und die beteiligten freien Träger haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Von Sport, Bewegung und Kreativworkshops über Bastelaktionen bis hin zu spannenden Ausflügen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Natürlich kommen auch Erholung, Entspannung und gemeinsames Chillen nicht zu kurz. Bei gutem Wetter sorgen Outdoor-Aktivitäten wie Slackline, Beachvolleyball, Trampolinspringen oder Naturerkundungen für jede Menge Spaß. Die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte lädt beispielsweise zu Abenteuern auf der Parkinsel ein, wo Kinder kleine Holzschiffe bauen und auf Traumreisen gehen können. Ein besonderes Highlight im Jugendtreff Maudach ist eine Alpaka-Wanderung durch die Weinberge.

Ob auf Rasen- und Bolzplätzen, in Turnhallen, auf Einrädern oder bei Turnieren – hier ist viel in Bewegung. Auf dem Abenteuerspielplatz können die Kinder bauen und im neuen Holzofen kochen, während die Jugendfarm spannende Erlebnisse rund um Tiere, Natur und handwerkliche Tätigkeiten bietet. Für ältere Kinder gibt es Medienworkshops, Graffitiaktionen, Bogenschießen und vieles mehr. Auch das entspannte Zusammensein beim Billard, Kickern oder Musikhören steht auf dem Plan. Für Abkühlung an heißen Tagen sorgen Wasserspiele und Slusheis aus der eigenen Eismaschine. So ist für jedes Kind das Passende dabei. Die Betreuung übernehmen engagierte ehrenamtliche Helfer*innen, unterstützt von erfahrenen Fachkräften.

Die Stadtranderholung an der Blies deckt als größter Standort der Ferienbetreuung vier Wochen der Sommerferien ab. In diesem Jahr öffnet der Standort an der Bliesschule vom 14. Juli bis zum 8. August für Kinder aus allen Stadtteilen. Verteilt auf zwei Abschnitte stehen dort insgesamt 200 Plätze für Kinder von sechs bis elf Jahren zur Verfügung. Eine Frühbetreuung ist mit Bedarfsnachweis ab 8 Uhr möglich. Im “Workshop-Garten” erwarten die Kinder bis zu acht verschiedene Workshops – von Musik und Sport über Handwerk, Kunst, Theater, Zirkus, Tanz bis hin zu Bastelangeboten – sowie eine geheimnisvolle Geschichte, die für Spannung sorgt. Die Ferienbetreuung läuft an allen Standorten jeweils zwei Wochen lang, von Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr. Für eine ausgewogene Verpflegung mit Mittagessen, Nachmittagssnack und ausreichend Mineralwasser ist gesorgt.

Quelle: Stadt Ludwigshafen