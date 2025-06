Ludwigshafen – 50% Rabatt auf alles bei Edeka Scholz in der Gartenstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Mittwoch, den 18. Juni 2025, beginnt bei Edeka Scholz in der Ludwigshafener Gartenstadt eine besondere Rabattaktion: Auf alle Artikel im Markt gibt es ab sofort 50% Rabatt! Ausgenommen sind preisgebundene Produkte, dazu zählen Tchibo Artikel, Tabakwaren, Zeitschriften sowie Pfand. Die Aktion läuft ab sofort und geht bis Freitag und Samstag, sodass Kunden die Gelegenheit haben, von den attraktiven Angeboten zu profitieren.

Leider muss der Markt in der Gartenstadt aufgrund eines defekten Kühlaggregats früher als geplant schließen. Der Umbau und die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Juli dauern. Bereits ab Montag, dem 23. Juni, bleibt der Markt geschlossen.

Für Kunden, die nicht auf die gewohnte Edeka-Qualität verzichten möchten, stehen die Filialen in Maudach, in der Saarlandstraße sowie alle anderen Edeka-Märkte in der Region weiterhin zur Verfügung.

Edeka Scholz bedankt sich herzlich bei allen Kunden für ihr bisher gezeigtes Vertrauen und Verständnis und wünscht einen schönen Feiertag sowie einen angenehmen Einkauf in den anderen Filialen.

Das MRN-News-Team hält Sie weiterhin auf dem Laufenden und freut sich auf die Wiedereröffnung in neuem Glanz.