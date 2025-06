Landau – Workshop zum Thema „Klimagerechtigkeit“

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Abschluss der Aktionswochen „LANDAU FAIRÄNDERN“ der städtischen Gleichstellungsstelle: Workshop zum Thema „Klimagerechtigkeit“ am Mittwoch, 25. Juni, im Trifels-Hub in Landau

Manche Menschen sind stärker vom Klimawandel betroffen als andere. Doch warum ist das so, wer profitiert davon – und was kann jede und jeder dagegen tun? Darum geht es im Workshop „Klimagerechtigkeit“, zu dem die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Landau Laura Hess und die Leiterin der städtischen Klimastabsstelle Jenni Follmann am Mittwoch, 25. Juni, einladen.

„Gemeinsam mit den Teilnehmenden möchten wir erarbeiten und diskutieren, warum Klimafolgen und Klimaschutzmaßnahmen soziale Gruppen unterschiedlich treffen. Wir schauen uns an, wie die Klimasituation in Landau ist und was wir hier vor Ort tun können, damit eben alle Menschen mitgedacht werden“, erklären die beiden Workshop-Leiterinnen. Sie freuen sich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der Workshop ist die letzte Veranstaltung im Rahmen der Veranstaltungsreihe „LANDAU FAIRÄNDERN“ der städtischen Gleichstellungsstelle.

Beginn ist um 18 Uhr im Trifels-Hub in der Theaterstraße 10 in Landau.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind per Mail an gleichstellungsstelle@landau.de möglich.

Bildunterschrift: Der Workshop zum Thema Klimagerechtigkeit findet am 25. Juni statt. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.