Lampertheim-Viernheim – Schwerer Unfall mit eingeklemmten Fahrer – Rettungshubschrauber im Einsatz

Lampertheim-Viernheim – Birkenau / Meropolregion Rhein-Neckar – Auf der Bundesstraße 38 hat sich am Mittwochmittag (18.06.) gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall zugetragen. Zwischen der Abzweigung Birkenau-Reisen und dem Saukopftunnel riss das linke Vorderrad am PKW eines 22 Jahre alten Autofahrers ab. In der Folge verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte im Graben mit mehreren Bäumen. Die Feuerwehr konnte den eingeklemmten Fahrer schwer verletzt aus dem Fahrzeug bergen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Während der Landung eines Rettungshubschraubers und der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße zeitweise für ca. 2 Stunden gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen / Bergstraße / Lampertheim-Viernheim (ots)