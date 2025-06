Germersheim – Nach Umbau des Werkstattgebäudes der BBS in Wörth helle, moderne und bestens ausgestattet Fachräume

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Mit dem Durchtrennen des Bandes sind die Werkräume (Bauteil C) der Berufsbildenden Schule in Wörth offiziell eröffnet. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um die neuen Räume zu besichtigen, die nach dem Umbau und der Modernisierung sowie der energetischen Sanierung ein wahres Schmuckstück geworden sind.



Nach der Begrüßung durch Schulleiter Alexander Ott dankte Landrat Martin Brandl in seiner Rede dem Land für die hohe Förderung aus zwei Fördertöpfen: „Durch KI 3.0 erhalten wir 90 Prozent Förderung, aus Schulbaufördermittel 50 Prozent. Dafür danke ich dem Land. Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften ein produktives Lernen und Lehren unter diesen sehr guten Bedingungen.“ Die geplanten Kosten belaufen sich auf rund 2.970.00 Euro (KI) und rund 2.750.000 Euro (Schulbau).



Seit August 2023 wurden die Werkstätten umgebaut. Dabei wurden der Grundriss im eingeschossigen Werkstattgebäude den heutigen Anforderungen angepasst, die Haustechnik komplett erneuert und das Gebäude innen komplett saniert. Außerdem wurde auch die Außenhülle energetisch saniert und das Dach neu gedämmt und abgedichtet. Heute präsentiert sich das Werkstattgebäude mit den Fachunterrichtsräumen modern, hell, freundlich und bestens ausgestattet. Während der Sanierungszeit waren die Klassen ausgelagert und der Unterricht fand in der Bienwald Schule statt.

Quelle – Kreisverwaltung Germersheim

