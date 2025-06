Frankenthal – Unfallflucht nach vermutlich illegalem Straßenrennen

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) In der Nacht vom 17.06.2025 auf den 18.06.2025 wurde die Polizei gegen 23:10 Uhr durch mehrere Zeugen aufgrund eines lauten Knalls im Bereich der Julius-Bettinger-Straße in 67227 Frankenthal informiert. Bei Eintreffen der Streife konnten zwei stark beschädigte Stromkästen festgestellt werden, welche vermutlich durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurden. Nach Rücksprache mit den Zeugen ergab sich der Verdacht einer Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge. Demnach seien insgesamt drei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit entlang der Schraderstraße gefahren. Es soll sich hierbei um Fahrzeuge der Marken Audi, Kia und Ford gehandelt haben. Nachdem der mutmaßliche Ford Mustang in Folge eines Fahrmanövers mit den Stromkästen kollidierte, entfernten sich die Fahrzeuge von der Örtlichkeit. Die Polizei hat hierbei in einem Strafverfahren aufgrund des Verdachts des illegalen Straßenrennens und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.