Weinheim – Weil Heimat durch den Magen geht

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 18. Juni wird beim ersten Internationalen Picknick im Schlosspark auch die große Patchwork-Decke eingeweiht – Gäste willkommen

Sie ist vier mal fünf Meter groß und ein bunter Flickenteppich – aber so ist sie ja auch gedacht gewesen: so bunt wie die Stadtgesellschaft und der Anlass, aus dem sie eingeweiht wird: Die große Picknickdecke, die als weiteres Handarbeitsprojekt (nach „Woinem in Masche“) im Rahmen der Heimattage entstanden ist, ist rechtzeitig fertig geworden. Barbara Mader und ihre zwölf Mitstreiterinnen (dazu ein Mann, wie beim Häkeln auch) haben fleißig genäht, jetzt ist die Patchwork-Arbeit fertig. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man die Mosaiksteine der vielfältigen Stadtgesellschaft erkennen. Ein Karo ist sogar direkt den Heimattagen gewidmet.

Am Mittwoch, 18. Juni, ab 17 Uhr, wird sie zum ersten Mal eingesetzt und auf der großen Wiese des Schlossparks ausgebreitet. Dann findet nämlich unter dem Motto „Heimat geht durch den Magen“ das erste Internationale Picknick statt, bei dem sich Menschen unterschiedlicher Herkunft mit ihren selbst zubereiteten Speisen treffen sollen. „Was verbindet Menschen besser als ein gemeinsames Essen“, freut sich Heimattage-Beauftragte Ada Götz und wünscht sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit interessanten Leckereien. Jede und jeder ist willkommen.

Jeder bringt einfach mit, was ihm schmeckt (am besten auch eine eigene Decke, wenn die große Heimattage-Decke nicht reicht). Beim Nachbarn zu probieren, ist ausdrücklich erwünscht. Denn der Austausch sei das Salz in der Suppe, findet Ada Götz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einweggeschirr sollte allerdings vermieden werden. Der 18. Juni ist auch der Internationale Tag des Picknicks. Weitere Termine in diesem Jahr sind noch der 16. Juli, der 20. August sowie der 17. September, immer ab 17 Uhr.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim