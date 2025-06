Weinheim – Musik für den immerwährenden Sommer – „Fete de la Musique“ am 21. Juni mit dem „Duo Lagerfeld“ auf dem Marktplatz

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 21. Juni, feiert ganz Frankreich ein Musikfest: die „Fete de la Musique“. Dieses Datum steht so fest wie der Eiffelturm. Auch in Weinheim hat die „Fete“ seit ein paar Jahren einen festen Platz im Veranstaltungskalender, so auch in diesem Jahr in einer kleinen und frankophil-entspannten Atmosphäre aus dem Weinheimer Marktplatz, der für sein mediterranes Flair bekannt ist. Weinheim ist immerhin die Stadt in der Region mit der am längsten während Jumelage mit Cavaillon in der Provence.

Das Kulturbüro der Stadt Weinheim ist Ideengeber und Veranstalter, wenn am Samstag, 21. Juni, ab 18.30 Uhr das Duo Lagerfeld auf dem Marktplatz für Frankreich-Feeling sorgt. Das Ensemble besteht aus Stefan Lindenau (Kontrabass/Gesang) und David Joepgen (Gitarre/Gesang).

Das Duo Lagerfeld aus Heidelberg präsentiert in seinem Programm Jazzstandards in ihrer Ursprungsform: als Songs – mit ins Deutsche übertragenen Texten, Klassiker der deutschsprachigen Popgeschichte und Eigenkompositionen. Im Fokus stehen neben dem Sound vor allem die Geschichten der Lieder, die das Duo neu entdeckt und erzählt.

Mit „Lagerfeld“ assoziieren Menschen einen kosmopolitischen, kreativen, leicht übergeschnappten – aber intelligenten Stil. In dieser Art interpretiert und zitiert das Duo Lagerfeld seine Songs: „alte Kleider in neuem Gewand“ heißt das Motto. Hinzu reiht sich der Wortwitz eigener Stücke nahtlos ein zwischen die Klassiker alter und neuer Schule.

So wird etwa der Broadway-Klassiker „I can`t give you anything but love“ inhaltlich auf den Kopf gestellt, wenn Stefan Lindenau singt: „Du kannst von mir alles haben – alles außer meiner Liebe“. Dazwischen gibt es eine aktuelle Coverversion von Marterias „Finger an den Kopf“ – und zum Finale ein Matt Bianco -Klassiker aus den 80er Jahren: „Die Familie/ Half a minute“. Liebe und Leid, Humor und Tragik liegen in den Texten dicht beieinander, es sind Beschreibungen von kleinen Bewegungen und Beobachtungen des Alltags. Kritiker haben schon bescheinigt: „Musik für einen immerwährenden Sommer!“

Der Eintritt ist frei!

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim