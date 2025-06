Weinheim – Kräuter für die Seele – Der Heilkräutergarten im Schlosspark besteht seit 30 Jahren – Neue Broschüre und Feier am 28. Juni

Weinheim / Metropolregion Rhein-neckar – „Suchst Du das Höchste, das Größte, die Pflanze kann es Dich lehren.“ Mit diesem Satz von Friedrich Schiller öffnet sich eine neue Broschüre, die den Weinheimer Heilkräutergarten beschreibt. Sie ist modern aufgemacht und gibt mit ganzseitigen Fotos im Din A 5-Format einen guten Eindruck von dem Garten auf den Terrassen des Schlossparks am Blauen Hut wieder. Das Erscheinen des Heftes auf über 40 Seiten hat einen aktuellen Anlass: Der Heilkräutergarten, „Kleinod, Rückzugsort und touristische Attraktion ein einem“, wie es Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just in seinem Vorwort beschreibt, besteht seit 30 Jahren.

In seiner Konzeption hat er sich nicht viel verändert, darin ist er so zeitlos wie seine Gründerin Astrid Eichelroth, die bis heute für den Garten verantwortlich ist und mit ihrer ganzen Persönlichkeit hinter dem blühenden Refugium steht. Sie lebt diesen Garten. Als Waldorf-Pädagogin kam sie erstmals mit Heilpflanzen in Kontakt, bildete sich fort, hatte vor über 30 Jahren die Idee zum Weinheimer Heilkräutergarten und ist längst als erfahrene und kluge Kräuterexpertin und Seminarleiterin geschätzt. Astrid Eichelroth ist selbst Verfasserin der Texte über die Pflanzen. Sie konnte sich dabei auf redaktionelle Mitarbeit von Ursula Haberland und Dr. Kimberly Crow stützen.

„Der Garten“, beschreibt sie in ihrem Grußwort, „entstand aus dem Bedürfnis, die Heilpflanzen in ihrem Zusammenhang mit dem Kosmos – aus dem Verständnis der anthroposophischen Medizin und Therapie heraus – den Menschen wieder näher zu bringen.“

Den Sommer über bietet sie jeden Sonntagmorgen um 11 Uhr eine kostenlose Führung an. Sie pflegt den Garten gemeinsam mit einer ehrenamtlichen Gruppe von befreundeten Frauen.

Am Samstag, 28. Juni, 11 Uhr, lädt die Stadt gemeinsam mit Astrid Eichelroth vor Ort im Garten zu einer kleinen Jubiläumsfeier ein. Nach einer Begrüßung durch OB Manuel Just wird Astrid Eichelroth einen Rückblick halten und eine Führung anbieten. Ein Imbiss wird gereicht. Musikalisch wird die Feier umrahmt vom Chor „60 plus“ sowie dem früheren Weinheimer Bürgermeister und Gartenfreund Dr. Torsten Fetzner. Im Anschluss an den offiziellen Teil ist die Bevölkerung zu Besichtigungen und Aktionen im Garten eingeladen.

Die Broschüre und eine neue Beschilderung wurden durch die Spende eines Weinheimer Bürgers möglich.

Die neue Broschüre, gestaltet von Thomas Fischer, beginnt mit einem Rundgang, bei dem der Aufbau des Gartens erläutert wird. Denn er ist – schon immer – auf vier Terrassen verteilt, auf denen unterschiedliche, aber zueinander passende Anpflanzungen wachsen. Die obere Terrasse ist eher noch eine bunte Mischung, zu der auch Zier- und Duftpflanzen gehören. Die weiteren Plateaus sind nach ihre Heilwirkungen und gesundheitlichen Indikationen geordnet: Da gibt es auf der zweiten Terrasse beispielsweise das Magen-Darm-Beet mit Thymian, Majoran und Bohnenkraut, Nelkenwurz, Schafgarbe und anderen Pflanzen, dann allerlei pflanzliche Helfer für Beschwerden an Galle, Leber oder Bauchspeicheldrüse. Es gibt sogar ein Frauen-Beet, auf dem zum Beispiel Pulsatilla und die Tigerlilie wachsen. Die dritte Terrasse ist den Duftpflanzen gewidmet, die allerdings auch heilsame Wirkungen haben, vor allem bei Herz-Krauslauf-Beschwerden. Terrasse vier bietet unter anderen Heilpflanzen einen Ort, die bei Knochenverletzungen, Gelenkschmerzen und Muskel-Leiden Linderung verschaffen, wie Arnika und Beinwell. Oberbürgermeister Manuel Just erklärt in seinem Vorwort: „Ich bin davon überzeugt, dass es kein Zufall ist, dass dieses Jubiläum in das Jahr fällt, in dem Weinheim die Stadt der Heimattage Baden-Württemberg ist. Denn dieser Heilkräutergarten auf den Terrassen am Blauen Hut ist für viele Menschen ein Stück Heimat. Den Duft der Rosen im Mai und Juni einzuatmen, mit den Fingern durch den Thymian zu streifen, auf einer Bank sitzend die Gerüche der Kräuter in der Seele aufzunehmen – das ist Weinheim für die Sinne, denn Heimat ist, wie wir wissen, ein Gefühl.“

Die neue Broschüre „Der Weinheimer Heilpflanzengarten“ von Astrid Eichelroth ist gegen eine Schutzgebühr von vier Euro in der Tourist-Info am Weinheimer Marktplatz, im örtlichen Buchhandel und in Weinheimer Apotheken erhältlich. Zur 30-Jahr-Feier am Samstag, 28. Juni, 11 Uhr, sind Gäste herzlich eingeladen. Dort wird die neue Broschüre auch erhältlich sein.

Quelle: Stadt Weinheim