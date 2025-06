Weinheim – Das Wandern ist des Fetzners Lust – Musikalische Führung durch den Exotenwald mit ehemaligem Bürgermeister am 24. Juni

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „Das Wandern ist des Müllers Lust.“ „Wenn wir erklimmen.“ „Im Frühtau zu Berge.“ Und so weiter. Wandern und Singen gehört einfach zusammen. Wer wüsste das besser als Dr. Torsten Fetzner, der frühere Weinheimer Bürgermeister und Musikus, der schon fast ganz Europa durchwandert hat – die Gitarre stets im Gepäck. Seit einigen Wochen nimmt er interessierte Wandersleute und Naturfans mit auf eine kleine Wanderung durch den Weinheimer Exotenwald, der in diesen Tagen angenehm kühl und frisch ist – das nächste Mal am Dienstag, 24. Juni, 17 Uhr. Der Exotenwald, vor fast 130 Jahren gegründet von Christian Graf von Berckheim, gehört zu den größten exotischen Wäldern in ganz Europa. Dort gedeihen Bäume aus aller Herren Länder.

Die musikalische Waldwanderung ist für Einzelpersonen, vor allem aber auch für Familien bestens geeignet – auch mit Kinderwagen. Aber auch ältere Menschen erinnern sich noch an schöne Wanderungen in Ihrer Jugendzeit, bei denen immer mal wieder beherzt ein Lied abgestimmt wurde.

An dieser Tradition möchte das Wandersingen anknüpfen. An verschiedenen Stationen, aber auch während des Wanderns, werden alte Volks- und Wanderlieder gesungen, auch an der erfrischenden Kneippanlage.

Ein kleines Liederbüchlein kann ausgeliehen werden. Die meisten Lieder dürften aber bekannt sein. Es sind die Ohrwürmer des Natur- und Volksliedes. Die Tour ist für normale Sonntagswanderer mit durchschnittlicher Kondition geeignet. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Anmeldung bei der Tourist-Info unter Telefon 06201 / 82 – 610, tourismus@weinheim.de, Treffpunkt und Abschluss im Schlosspark an der Voliere/Kiosk. Die musikalische Wanderung dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Gebührt: 9 Euro. Weitere Musikalische Führungen durch den Exotenwald werden dieses Jahr am 15. Juli, am 19. August und um 21. Oktober angeboten. Die Führung kann jederzeit auch für Gruppen gebucht werden.

Quelle: Stadt Weinheim