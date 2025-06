Speyer – Bischöfe erwarten Weinzehnt aus Kirrweiler

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Wein kommt per Traktor und Pferdefuhrwerk

Am 27. Juni 2025, um 14:30 Uhr, findet wieder die traditionelle Übergabe des Weinzehnts der Gemeinde Kirrweiler an die Speyerer Bischöfe statt. Eine Delegation aus dem Weinort, der früher zugleich Sommerresidenz der kirchlichen Obrigkeit war, bringt die Weinfuhre per Traktor und auf dem letzten Stück traditionsgemäß mit dem Pferdefuhrwerk zur Kathedrale in der Domstadt. Dort wird sie von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens erwartet.

In diesem Jahr gibt es zudem eine Besonderheit: Die Übergabe findet auf Grund des zeitgleich stattfindenden SWR Sommerfestivals auf der Südseite des Doms und nicht am Domnapf statt.

Der Weinzehnt ist eine Naturalabgabe auf die Weinernte im bischöflichen Weinberg in der Kirrweilerer Gemarkung „in den Flegeläckern”. In früheren Jahrhunderten wurde der Weinzehnt im fürstbischöflichen Zehntkeller in Kirrweiler entrichtet, dort ausgebaut und anschließend nach Speyer gebracht. Heutzutage bringen die Kirrweilerer den trinkfertigen Wein direkt zu den Bischöfen nach Speyer.

Bildunterschrift:

Traditionelle Übergabe des Weinzehnts vor dem Dom, Aufnahme aus dem Jahr 2024 © Bistum Speyer, Foto: Klaus Landry

Quelle: Bistum Speyer