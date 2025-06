Sinsheim – TSG verlängert langfristig mit Bambasé Conté – Leihe nach Elversberg

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den 2026 auslaufenden Vertrag mit Stürmer Bambasé Conté vorzeitig langfristig verlängert. Außerdem wird der 21-jährige Offensivspieler für die kommende Saison an den Zweitligisten SV Elversberg verliehen.

„Bambasé hat bereits in seiner Zeit bei der TSG immer wieder angedeutet, welche außergewöhnlichen Fähigkeiten er besitzt. Wir trauen ihm zu, sich perspektivisch in unserem Bundesliga-Kader zu etablieren. Leider wurde er in der Vergangenheit häufig von Verletzungen zurückgeworfen, die seine Entwicklung hier in Hoffenheim beeinflusst haben. In der vergangenen Saison kam Bamba beim Karlsruher SC auf insgesamt 29 Einsätze und konnte auch einige Tore und Assists verzeichnen. Diese Leihe war somit für alle Parteien sehr positiv“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG, und ergänzt: „Damit Bamba diese gute Entwicklung aus der vergangenen Saison fortsetzen und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen kann, haben wir uns gemeinsam mit ihm für eine erneute Leihe zum ambitionierten Zweitligisten SV Elversberg entschieden. Wir haben mit den Leihen von Mo Damar und Fisnik Asllani zuletzt sehr gute Erfahrungen mit Leihen nach Elversberg gemacht und sind deswegen überzeugt davon, dass auch Bamba dort die Chance bekommt, sich optimal weiterzuentwickeln.“

Bambasé Conté wechselte im Juli 2018 aus der Jugend des 1. FC Kaiserslautern nach Hoffenheim. In der Saison 2023/2024 stand Conté siebenmal für die TSG-Profis in der Bundesliga auf dem Rasen und kam zudem einmal im DFB-Pokal zum Einsatz. Für die Regionalliga-Mannschaft der Hoffenheimer kommt der Offensivspieler seit seinem Wechsel vom FCK in den Kraichgau auf insgesamt 23 Einsätze (6 Tore / 7 Assists). In der vergangenen Saison war der 21 Jahre alte Stürmer an den Zweitligisten Karlsruher SC ausgeliehen und kam dort auf 26 Spiele in der Zweiten Liga (1 Tor), sowie drei Partien im DFB-Pokal (1 Tor). Conté lief zudem bereits zweimal für die deutsche U20-Nationalmannschaft auf und absolvierte zuvor ebenso viele Partien für die U16-Nachwuchsmannschaft des DFB.

Quelle TSG Hoffenheim