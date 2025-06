Sandhausen – SVS verpflichtet Phil Halbauer

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen verstärkt seine Offensive für die kommende Saison: Der 26-jährige Linksaußen Phil Halbauer wechselt vom FC Energie Cottbus an den

Hardtwald.

Cheftrainer Olaf Janßen freut sich auf Halbauer: „Phil bringt eine gute Durchschlagskraft mit und verfügt über eine außergewöhnliche Flankentechnik.

Er strahlt darüber hinaus Dynamik in seinem Spiel aus und wird selbst torgefährlich. Er ist in unserer neuen Spiel-DNA flexibel einsetzbar und kann eine Führungsrolle übernehmen.“

Phil Halbauer, 1,89 m groß, wurde in der Jugend Arminia Bielefeld sowie Schalke 04 (U19/U23) ausgebildet. Über eine Zwischenstation bei Lippstadt wechselte er im Sommer 2023 nach Cottbus. Mit dem FCE erreichte er in der Saison 2023/24 den Aufstieg in die 3. Liga und setzte in der abgelaufenen Spielzeit starke Akzente mit vier Toren und vier Vorlagen in 31 Einsätzen. „Als Gegner habe ich den SVS als Team erlebt, gegen das man hart arbeiten muss. Ich bin vom Plan überzeugt, den der Coach mit mir hat und freue mich sehr auf die neue Herausforderung“, erklärt der Linksfuß.

Halbauer ist nach Louis Kolbe und Kwabe Schulz, Yanis Outman, Teoman Akmestanlı, Luis Idjakovic, Luca de Meester, Pascal Testroet, Yannick Osée, David Zimmer, Arthur Lyska, Ken Gipson, Niklas Tarnat, Jahn Herrmann und David Mamutovic der 15. Spieler im Kader der Saison 2025/26. Über die Vertragsmodalitäten wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart.

Quelle: SV Sandhausen