Sandhausen – SVS nimmt Melvin Ramusovic unter Vertrag

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen treibt die Kaderplanung für die Saison 2025/26 weiter voran und sichert sich die Dienste von Melvin Ramusovic. Der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt vom Regionalligisten KFC Uerdingen an den Hardtwald.

Cheftrainer Olaf Janßen blickt positiv auf den Neuzugang: „Melvin ist lauf- und zweikampfstark und hat eine extrem gute Mentalität sowie Einstellung. Er wird unserem zentralen Mittelfeld Stabilität geben und passt charakterlich hervorragend in unser Team.“

Ramusovic wurde in der Jugend der Stuttgarter Kickers ausgebildet, ehe er 2017 in die U17 des 1. FC Heidenheim wechselte. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsstationen und schaffte den Sprung in die Profimannschaft, für die er zwischen 2021 und 2023 in der 2. Bundesliga auflief. Nach einem Jahr bei den Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest zog es ihn zur Saison 2024/25 zum KFC Uerdingen. In der abgelaufenen Spielzeit kam er dort auf 23 Pflichtspieleinsätze und lieferte drei Torvorlagen.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim SVS“, sagt Melvin Ramusovic. „Nach meinen Stationen in der Regionalliga und der 2. Bundesliga will ich hier den nächsten Schritt machen und mich weiterentwickeln. Die Gespräche mit dem Trainerteam waren sehr überzeugend, ich spüre das Vertrauen.“

Ramusovic ist nach Louis Kolbe und Kwabe Schulz, Yanis Outman, Teoman Akmestanlı, Luis Idjakovic, Luca de Meester, Pascal Testroet, Yannick Osée, David Zimmer, Arthur Lyska, Ken Gipson, Niklas Tarnat und Jahn Herrmann, David Mamutovic und Phil Halbauer der 16. Spieler im Kader der Saison 2025/26. Über die Vertragsmodalitäten wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart.

Quelle: Sv Sandhausen