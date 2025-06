Rhodt unter Rietburg / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 17.06.2025 kam es gegen 10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Wohnhaus. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Am Haus entstand jedoch ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich, wodurch es derzeit nicht weiter bewohnbar ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle:

Polizeiinspektion Edenkoben