Neckar-Odenwald-Kreis – Betrug, Trunkenheit im Verkehr, Trickdiebstahl, Radfahrer körperlich angegangen – Zeugenaufruf

Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-neckar – (ots) – Binau: Betrug durch falsche Polizeibeamte – Zeugen gesucht

In Binau wurde ein Mann Opfer eines Betruges von falschen Polizeibeamten. Am 6. Juni meldete sich erstmals telefonisch ein unbekannter Mann bei einem Senior aus Binau und gab sich als Polizeibeamter aus. Er behauptete, dass es in der Nachbarschaft zu diversen Einbruchsdelikten kam. Die Polizei wolle dem Senior nun helfen, indem sie dessen Wertgegenstände und sein Bargeld in Obhut nimmt. In der Folge kam es zu weiteren Anrufen bei demselben Opfer, mit der üblichen Betrugsmasche der “Falschen Polizeibeamten”. Schließlich übergab der 81-jährige Mann am 12. Juni, gegen 16.00 Uhr, in der Reichenbucher Straße in Binau, eine Geldsumme in Höhe von 25.000 Euro an eine bislang unbekannte Abholerin. Diese wird wie folgt beschrieben: Circa 20 Jahre alt und 1,60 m groß, mittellange blonde Haare, schlanke Statur. Zeugen und Personen, die Auskünfte zur Täterin geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 809201 bei dem Kriminalkommissariat Mosbach zu melden.

Walldürn: Mann mit zwei Promille am Steuer

Mit zwei Promille im Blut war in der Nacht auf Dienstag ein Audi-Fahrer auf der Dürmer Straße, von Walldürn nach Buchen, unterwegs. Gegen 23:40 Uhr wurde der 37-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Anzeichen für eine Alkoholisierung des Mannes fest. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von knapp zwei Promille

anzeigte, musste der 37-Jährige eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Strafanzeige aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Mosbach: Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht – hoher Bargeldbetrag entwendet

Am Mittwochmittag, zwischen 11:15 Uhr und 12:15 Uhr, wurde in Mosbach ein Senior Opfer eines Trickdiebstahls. Der Vorfall ereignete sich im Hammerweg. Der 82-Jährige befand sich im Garten, als er von einer unbekannten Frau angesprochen wurde, die vorgab, Geld für einen angeblichen Zirkus zu sammeln. In der Folge gab der Mann der Frau eine kleinere Menge Bargeld. Hiernach fragte die Frau, ob ihr männlicher Begleiter dem Senior bei den Gartenarbeiten helfen solle. Der Geschädigte bejahte dies. Im Laufe der Gartenarbeiten bat der männliche Täter um die Benutzung der Toilette und kundschaftete in diesem Zuge die Räumlichkeiten des Wohnhauses aus. Als der Mann wenig später erneut bat das Badezimmer zu benutzen, ging er alleine in das Haus. Im Anschluss gab er zu verstehen, dass er die Arbeiten am Folgetag fortsetzen wolle und verabschiedete sich in diesem Zuge. Als das Opfer kurze Zeit später ins Haus ging fiel ihm der Diebstahl auf.

Aus einem der Räume wurde ein Couvert mit Bargeld entwendet. In diesem befanden sich ein hoher vierstelliger Bargeldbetrag in Scheinen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 35 Jahre alt, etwa 1,65 m groß, südländisches Aussehen, normale Statur, dunkle Haare mit lichtem Deckhaar, beidseitig tätowierte Unterarme. Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose. Die Komplizin soll circa 55 Jahre alt sein und hatte schwarze Haare. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Obrigheim: Radfahrer wird von Mann geschlagen und stürzt – Zeugenaufruf

Ein 85-jähriger Fahrradfahrer wurde am Montagvormittag Opfer einer Körperverletzung und erlitt leichte Verletzungen. Als der Mann gegen 9:45 Uhr seine Radtour im Bereich des Friedhofes in Obrigheim startete, traf er kurze Zeit später, auf dem angrenzenden Radweg, auf ein älteres Paar. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Fahrradfahrer und dem Paar, ehe der

Fahrradfahrer seine Fahrt fortsetzte. Etwa eine halbe Stunde später trafen die Beteiligten erneut aufeinander. Als der Fahrradfahrer an dem Paar vorbeifuhr, schlug der unbekannte Mann dem Radfahrer mit einem Gehstock auf den Rücken, wodurch dieser die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Im Anschluss ging das Paar weiter. Durch den Schlag und den Sturz erlitt der 85-Jährige leichte Verletzung. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Das Paar wird wie folgt beschrieben: Der Täter soll etwa 1,70 m groß und zwischen 70 und 80 Jahre alt sein. Er hatte ein südländisches Aussehen, trug einen Hut und führte einen Gehstock mit sich. Seine Begleitung war etwas kleiner als er, ebenfalls zwischen 70 und 80 Jahre alt, ebenfalls südländisches Aussehen, trug auch einen Hut und führte einen Gehstock mit sich. Das Paar würde anscheinend regelmäßig, zwischen 9 und 10 Uhr, auf besagtem Radweg (unter der Neckarbrücke, im Bereich Auweg) spazieren. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und Personen, die Angaben zu dem Täter und seiner Begleitung machen können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

