Mutterstadt – Manage frei für die Kinder vom Zirkus „Lozzi“

Am Dienstag den 11.06.25 startete das viertägige Zirkusprojekt der Pestalozzigrundschule in Mutterstadt. Auf Anregung des Schulelternbeirates wurde der Zirkus „Klecks“ engagiert, der sich auf die Arbeit mit Kindern spezialisierte und innerhalb kürzester Zeit Schulkinder in Zirkuskünstler verwandelte. Die Aufteilung der Kinder erfolgte in zwei Gruppen und das Zirkusprogramm erhielt verschiedene einzigartige Attraktionen.

Die Kinder konnten sich als Akrobaten am Boden oder am Trapez, als Piraten oder Feuerschlucker ausprobieren wie auch ihr Können als Taubendomteure oder Fakire unter Beweis stellen. Auch Clowns und Magier durften bei dem Zirkusprojekt nicht fehlen.

Nach zwei intensiven Trainingstagen mit Unterstützung des 8-köpfigen Zirkusteams und den Lehrkräften hieß es dann für die Grundschulkinder Mange frei: Die erlernten Tricks, Sketche und Kunststücke wurden dann vor öffentlichem Publikum im ausverkauften Zirkuszelt auf dem Messplatz aufgeführt. Somit konnten die jungen Künstler ihre erlernten Fähigkeiten auf mutige, beeindruckende und humorvolle Weise zum Besten geben. Die Kinder durften gleich zweimal in ihre Zirkusrollen schlüpfen, denn es fanden am Donnerstag den 12.06. und am Freitag den 13.06.2025 jeweils zwei Vorführungen von jeweils zwei Stunden statt.

Neben den Eltern und Geschwistern der Kinder waren auch der Bürgermeister Thorsten Leva und die erste Beigeordnete Andrea Franz unter den Zuschauern. Beeindruckt von den Leistungen der Kinder und deren Disziplin, bedankte sich am Ende der Vorstellungen die Schulrektorin Jutta Ziegler herzlich bei allen Mitwirkenden, die dieses Zirkusprojekt überhaupt ermöglichten. Ihr Dank galt neben dem Zirkusteam, das mit den Kindern die verschiedenen Attraktionen einstudierte, vor allem dem Förderverein der Grundschule, der die Teilnahmegebühr der Kinder übernahm und dem Schulelternbeirat sowie allen engagierten Eltern die mit Kuchen und Backware für Verköstigung bei den Aufführungen sorgten und beim Auf- und Abbau des Zirkuszeltes mit anpackten.

Ebenfalls bedankt wurde sich bei den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und dem Lehrerkollegium für die toller Unterstützung zur Umsetzung des Zirkusprojekts.

Viel Arbeit und Herzblut floss in die Vorbereitungen und Durchführung des Projektes und wurde doch am Ende durch die voll Stolz und Glück strahlenden Kinderaugen belohnt. Die Zirkuswoche war ein voller Erfolg. Neben dem Erlernen von sozialen Kompetenzen und der Stärkung des Selbstvertrauens und dem Gruppenzusammenhalt steht vor allem eins fest: Es hat allen Kindern viel Spaß gemacht und vielleicht heißt es bald wieder Manage frei für die Kinder vom Zirkus „Lozzi“!

Text: Christine Franz / Fotos: Michael Hemberger