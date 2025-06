Mannheim – Saurier – „Jurassic World” trifft Museum – Exklusive Film-Premiere stimmt auf große Saurier-Ausstellung ein

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Saurier haben viele Millionen Jahre die Erde besiedelt und üben bis heute eine große Faszination aus. Ab Oktober widmen die Reiss-Engelhorn-Museen (rem) den Urzeit-Herrschern eine Sonderausstellung. Aber T-rex & Co sind nicht nur Protagonisten der kommenden Schau, sondern auch Stars auf der Kinoleinwand. Deswegen laden Cineplex Mannheim und die Reiss-Engelhorn-Museen bereits jetzt zu einer exklusiven Film-Preview ein: der Welt-Premiere von „Jurassic World: Die Wiedergeburt”. Einlass im Kino in N7 ist am Dienstag, den 1. Juli um 22:45 Uhr. Zur Begrüßung dürfen sich die Gäste auf ein Glas „VINOsaurus” freuen, dem offiziellen Wein zur rem-Saurier-Ausstellung von der Winzergenossenschaft Schriesheim. Danach folgt eine kurzweilige Einstimmung ins Thema durch rem-Generaldirektor Prof. Dr. Wilfried Rosendahl. Er ist Paläontologe und Urzeit-Experte.

Kurz nach Mitternacht startet dann der Film. Die Besucherinnen und Besucher gehören weltweit zu den ersten, die in diesen Genuss kommen. Karten im Vorverkauf gibt es ab morgen, Mittwoch dem 18. Juni 2025 unter www.cineplex.de/mannheim oder an der Kinokasse im Cineplex Mannheim. Die Tickets kosten ab 16 Euro. Jeder Gast erhält zusätzlich zum Filmticket eine Eintrittskarte zur kommenden Saurier-Ausstellung.

Bereits seit mehr als 30 Jahren hält die Jurassic-Park-Reihe ein Millionenpublikum in Atem und hat ganz neue Film-Maßstäbe gesetzt. Dank spektakulärer Technik werden die Saurier zum Leben erweckt. Mit „Jurassic World: Die Wiedergeburt” bricht nun eine neue Ära an. Der visionäre Regisseur Gareth Edwards lenkt die legendäre Blockbuster-Reihe in eine fesselnde, actiongeladene Richtung. Mit Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey und Rupert Friend ist der Streifen hochkarätig besetzt. Ein unerschrockenes Expertenteam begibt sich in streng geheimer Mission zu einer entlegenen Insel. Ihr Ziel ist es, für ein bahnbrechendes Heilmittel Genmaterial der größten Saurier zu Land, zu Wasser und in der Luft zu extrahieren. Gemeinsam mit einer gestrandeten Familie treffen sie allerdings auf eine Jurassic-Park-Forschungseinrichtung und damit auf die gefährlichsten Dinosaurier überhaupt.

Ab 12. Oktober sind T-rex & Co dann auch zu Gast in den Reiss-Engelhorn-Museen. Die große Sonderausstellung „Saurier – Faszination Urzeit” ist ein Erlebnis für alle Generationen. Anhand versteinerter Lebensreste, Skelette, lebensechter Rekonstruktionen und Präparate gewährt sie spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Urzeitwesen.

