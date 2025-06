Mannheim – Holzblock auf Autobahn geworfen – Zeugen gesucht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr warfen zwei bislang unbekannte Jugendliche einen ca. 40 x 40 cm großen Holzblock von der Brückenüberquerung Holzweg auf die darunterliegende BAB 656. Dabei streifte der herunterfallende Holzblock das Fahrzeug einer 35-Jährigen, die gerade die BAB 656 entlangfuhr. Im Weiteren geriet der Holzblock unter die Frontstoßstange des Mitsubishi, rollte unter dem Unterboden entlang und wirbelte an der Fahrzeugrückseite nach oben, sodass die Heckstoßstange beschädigt wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens an dem Mitsubishi kann bislang nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Mannheim-Seckenheim hat nun die weiteren Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die zwei Jugendlichen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 48971 oder beim Polizeirevier Ladenburg unter der Tel.: 06203 / 93050 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim