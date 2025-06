Ludwigshafen – Vorfahrt missachtet – Zwei Personen verletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am gestrigen Montag (16.06.2025), gegen 19 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Rollerfahrer mit seinem 9-Jährigen Sohn auf dem Soziussitz die Schinkelstraße in Fahrtrichtung Friesenheim. Zeitgleich bog eine 32-jährige Autofahrerin von der Schinkelstraße nach links in die Kirchenstraße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des entgegenkommenden Rollers und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die Rollerfahrer stürzten, dadurch erlitt der 40-Jährige schwere und sein Sohn leichte Verletzungen. Die beiden wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.800 Euro.

