Ludwigshafen – Vital-Zentrum feiert 20-jähriges Bestehen mit einer Festwoche

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Zentrum für Gesundheit und Selbsthilfe in Oggersheim, das Vital-Zentrum, feiert sein 20-jähriges Bestehen. Die Einrichtung der Fachstelle Älter werden der Stadt Ludwigshafen ist Anlaufstelle und Treffpunkt für ältere Menschen und bietet immer wieder ein vielfältiges Programm von Gymnastik und Yoga bis Line Dance. Den 20. Geburtstag möchte die Fachstelle Älter werden gebührend feiern und hat eine ganze Festwoche geplant.

Los geht es am Montag, 30. Juni 2025, mit einem Festakt ab 10.30 Uhr, für den sich Staatsministerin Dörte Schall (Ministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung in Rheinland-Pfalz) angekündigt hat. Mehrere Redner*innen sprechen Grußworte, umrahmt wird die Veranstaltung von Stefan Weis an der Posaune. Ab 12 Uhr gibt es für die Gäste einen Sektumtrunk, bevor sie sich an den Informationsständen über Angebote des Vital-Zentrums und seiner Kooperationspartner informieren können.

Am Dienstag, 1. Juli, steht dann die körperliche Fitness im Fokus. Nach einem Vortrag über Herzerkrankungen von Prof. Dr. Ralf Zahn, Chefarzt der Medizinischen Klinik B im Klinikum Ludwigshafen, dürfen die Gäste selbst aktiv werden beim “Erlebnis-Tanz” und Gymnastik am Stuhl. Mitarbeitende des Krankenhauses Zum Guten Hirten stellen zudem Physio-Geräte vor, mit denen man sich fit halten kann.

Zum “Tag der geistigen Fitness” wird der Mittwoch, 2. Juli. Für die Alzheimer Gesellschaft hält Dr. Claudia Krack einen Vortrag über Demenz-Prävention. Christine Kneesch lädt zum

Gedächtnistraining und am Nachmittag steht noch eine Runde Line Dance auf dem Programm. Am Donnerstag, 3. Juli, dreht sich alles um die Psyche. Los geht es mit einem Vortrag von Susanne Glathe, Chefärztin Psychiatrie und Psychotherapie am Krankenhaus Zum Guten Hirten, über Depressionen im Alter. Weitere Programmangebote sind Qi-Gong und Achtsamkeitstraining.

Den Höhepunkt der Festwoche bildet am Freitag, 4. Juli 2025, das Jubiläums-Grillfest, zu dem sich unter anderem der Seniorenchor der Stadt Ludwigshafen angekündigt hat. Neben Bratwurst vom Grill gibt es unter anderem Bowle und Eis zu genießen. Für Speisen und Getränke ist übrigens an jedem Programmtag gesorgt.

“Wir sind stolz darauf, seit zwei Jahrzehnten eine verlässliche Anlaufstelle zu haben, die dazu beiträgt, die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern. Mit gezielten Angeboten zu körperlicher und geistiger Fitness möchten wir unsere älteren Mitbürger*innen dabei unterstützen, das Beste aus jedem Tag zu machen und die positiven Auswirkungen eines aktiven Lebens zu spüren”, erläutert Sozialdezernentin Beate Steeg. “Wir hoffen auf eine rege Teilnahme an unseren Aktionen. Mit der Festwoche möchten wir das Vital-Zentrum noch bekannter machen, um möglichst vielen Menschen den Zugang zu unseren Angeboten zu ermöglichen. Die verschiedenen Schwerpunkte der einzelnen Festwochentage zeigen einen Querschnitt der Arbeit im Vital-Zentrum”, ergänzt Christine Kneesch.

Das Vital-Zentrum ist eines von vier Schwerpunktzentren der Fachstelle Älter werden. Die drei anderen Einrichtungen

sind das Café Alternativ (Schwerpunkt Kultur), das LU kompakt (Schwerpunkt ehrenamtliches Engagement) und das Café Klick (Schwerpunkt Digitales – mit beispielsweise Kursen zu PC-, Internet- und Smartphonenutzung). Darüber hinaus betreibt die Fachstelle Älter werden weitere Seniorentreffs in allen Stadtteilen.

